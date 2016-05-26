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Metro Turizm ofisine silahlı baskın

Kadın yolcu uyuduğu sırada bir muavinin mastürbasyon yaparak üstüne boşalmasının ortaya çıkmasının ardından tepkiler çığ gibi büyümüştü

26 Mayıs 2016 21:01

Metro Turizm muavininin otobüste bir kadın yolcu uyuduğu sırada, mastürbasyon yaparak, üstüne boşalması olayının ortaya çıkmasının ardından, Gazi Mahallesi'ndeki Metro Turizm ofisi dün akşam saatlerinde silahlı kişiler tarafından basıldı.

Metro Turizm'in dün Muğla'dan İstanbul'a giden otobüsünde bir muavin, kadın yolcuya cinsel saldırıda bulundu. Olayın ortaya çıkmasının ardından Metro Turizm ofisleri önünde protestolar yaşandı.

Hürriyet'in haberine göre; İstanbul'da Gazi Mahallesi'ndeki ofise ise dün 21.40'ta silahlı baskın oldu. Ofisi basan 2 silahlı ve maskeli kişi, içeri girdikten sonra yolcuları dışarı çıkardı. Metro Turizm Acentesi çalışanı kadını da silahla dışarı çıkaran kişiler, bilgisayarların üstüne benzin döküp yakmaya çalıştı.

Bir süre uğraşan şahıslar, çalışanın ısrarlarının ardından ofisi yakmaktan vazgeçti. Daha sonra Metro Turizm aleyhinde slogan atan maskeli kişiler olay yerinden uzaklaştı.

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