Metro Turizm'deki 'boşalma' skandalı sosyal medyada: 'Bir kereden bir şey olmaz' diyen çıkmadı mı hâlâ?

Metro Turizm otobüsünde görevli bir muavinin, üniversite öğrencisi bir kadının uyuduğu sırada yanına geldiği ve mastürbasyon yaparak yüzüne boşaldığı haberi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Metro Turizm kısa sürede 'Trend Topic' listesine girerken sosyal medya kullanıcıları muavine tepki gösterdi.

Yaşanan cinsel istismar skandalıyla ilgili şarkıcı Atilla Taş, “Ülke öyle bir hale geldi ki, otobüse şemsiyeyle binip, sokaklarda zırhla mı gezsin kadınlar? İşin kötüsü her zaman suçlu da onlar oluyor!” diyerek tepki gösterirken Ensar skandalında yapılan açıklamalara gönderme yaparak “Metro Turizm’de yaşanan olay için “bi kereden bişey olmaz!” Diyen çıkmadı mı hala?” dedi.

İşte sosyal medya kullanıcılarının ve ünlü isimlerin yaşanan skandala gösterdiği tepkiler: