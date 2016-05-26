T24 LogoT24 Logo
Gündem

Metro Turizm'deki 'boşalma' skandalı sosyal medyada: 'Bir kereden bir şey olmaz' diyen çıkmadı mı hâlâ?

Metro Turizm otobüsünde bir muavinin üniversite öğrencisi kadına mastürbasyon yaparak yüzüne boşaldığı haberine sosyal medya kullanıcıları çok sert tepkiler gösteriyor

26 Mayıs 2016 01:11

Metro Turizm otobüsünde görevli bir muavinin, üniversite öğrencisi bir kadının uyuduğu sırada yanına geldiği ve mastürbasyon yaparak yüzüne boşaldığı haberi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Metro Turizm kısa sürede 'Trend Topic' listesine girerken sosyal medya kullanıcıları muavine tepki gösterdi.

Yaşanan cinsel istismar skandalıyla ilgili şarkıcı Atilla Taş, “Ülke öyle bir hale geldi ki, otobüse şemsiyeyle binip, sokaklarda zırhla mı gezsin kadınlar? İşin kötüsü her zaman suçlu da onlar oluyor!” diyerek tepki gösterirken Ensar skandalında yapılan açıklamalara gönderme yaparak “Metro Turizm’de yaşanan olay için “bi kereden bişey olmaz!” Diyen çıkmadı mı hala?” dedi.

İşte sosyal medya kullanıcılarının ve ünlü isimlerin yaşanan skandala gösterdiği tepkiler:

 

 

 

ETİKETLER

Metro Turizmmastürbasyonskandalsosyal medya tepkileriünlü tepkileri

İlgili Haberler

Metro Turizm muavini otobüste mastürbasyon yaptı, yolcunun üstüne boşaldı!

Muğla-İstanbul seferini yapan Metro Turizm otobüsünde gerçekleştiği öne sürülen skandal olay...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24