Metro Turizm’deki mastürbasyon skandalının mağduru: Tepki verdim, otobüstekiler inanmadı!

Metro Turizm'de muavinin mastürbasyon yapıp suratına boşaldığı mağdur C.D. ilk kez konuştu. C.D., muavine yönelik tepkilerin bu tarz saldırıların bir daha yaşanmaması için bir başlangıç olabileceğini ifade etti ve olay ilk yaşandığı sırada otobüstekilerin kendisine inanmadığını söyledi.

Ekşi Sözlük yazarı, 24 Mayıs 2016 tarihinde Muğla'dan İstanbul'a seyahat eden 483465 sefer sayılı Metro Turizm otobüsünde görevli bir muavinin, üniversite öğrencisi bir kadının uyuduğu sırada yanına geldiğini ve mastürbasyon yaparak yüzüne boşaldığını gündeme getirmişti. Kadının uyanıp çığlık atması sonrası muavinin "Su döküldü" diyerek kendini savunmuştu, "Şeytana uydum ve yaptım" diyen muavin savcılık tarafından serbest bırakılmıştı. Metro Turizm’in Yönetim Kurulu Başkanı Çiğdem Öztürk olayı doğrularken, şirket sahibi Galip Öztürk olayın büyütülmesini ‘paralel yapı’ya bağlamıştı.

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BirGün gazetesinden Can Uğur'un haberine göre, yaşanan saldırının ardından kamuoyunda Metro Turizme ve muavine yönelik tepkilerin bu tarz saldırıların bir daha yaşanmaması için bir başlangıç olabileceğini söyleyen C.D. "Toplumda kadınlara yönelik yaratılan baskı ortamı ve kadınlara karşı işlenen suçların cezasız kalması bu yaşadıklarımızı tetikliyor. Caydırıcı bir adım atılmadığı için birileri buradan kendilerine pay çıkartıyor" diye konuştu.

Olayın yaşandığı sırada otobüste tepkisini dile getirdiği anlarda otobüste bulunan insanların kendisine inanmadıklarını belirten C.D, yaşadıklarının ardından bu şekilde tepkisiz kalınmasına üzüldüğünü belirtti. C.D bu durumu ise toplumun bütününde hakim kılınmak istenen atmosfer olduğunu vurguladı.

Metro turizmin patronunun ‘Olay paralelciler tarafından gündeme getiriliyor’ sözlerini sorulan C.D “Söz konusu şahsın kızı beni aradı ve yaşanan durumun kabul edilemez olduğunu bildirdi. Ardından ise kendisi böyle bir açıklama yaptı. Garip bir durum” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, suçunu "Şeytana uydum yaptım' sözleri ile kabul eden G.G. ise Gebze Adliyesi'ne sevk edildikten sonra savcılık tarafından serbest bırakılmıştı.