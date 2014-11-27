Yayın yasağı delik deşik: İşte yolsuzluk komisyonundan haber veren gazeteler

Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın Meclis’teki Yolsuzlukları Soruşturma Komisyonu’nda verdiği ifadeyi yayımlayan Hürriyet, Taraf ve Zaman gazeteleri, yayın yasağına uymayacağını açıklayan gazete ve haber sitelerine katılarak yasağı delmiş oldu. T24 ile birlikte Cumhuriyet, Evrensel, BirGün, Yurt, Millet, Today's Zaman gazeteleri ve internet gazeteciliği yapan Rota Haber, Diken, Orta Sayfa, On7Yirmi5 ve Grihat siteleri dün AKP’li dört eski bakanın yolsuzluk ve rüşvet iddialarıyla ilgili görev yapan Meclis Soruşturma Komisyonu haberlerine yayın yasağına uymayacağını duyurmuştu. Aydınlık gazetesi de bugünkü (27 Kasım 2014) birinci sayfasında yayın yasağını tanımadığını duyurdu.

17 ve 25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet iddialarına ilişkin operasyonlar kapsamında TBMM’de kurulan Soruşturma Komisyonu’yla ilgili haberlere yayın yasağına tepki yağdı.

T24 ile birlikte Cumhuriyet, Evrensel, BirGün, Yurt, Millet, Today's Zaman gazeteleri ve internet gazeteciliği yapan Rota Haber, Diken, Orta Sayfa, On7Yirmi5 ve Grihat siteleri yayın yasağına uymayacağını duyururken, yayın yasağıyla uyup uymayacağıyla ilgili dün açıklama yapmayan bazı gazeteler de komisyonda ifade veren eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın sözlerine yer vererek yayın yasağını delmiş oldu.

Hürriyet

Hürriyet gazetesinin birinci sayfasında “Başbakan’a hep sorarız” başlığıyla yer alan haberde, “Ne yaptıysam Başbakan’ın talimatıyla yaptım” sözleri hatırlatılan Bayraktar’ın “Bu tip konular her zaman Başbakan’a sorulur. Onun verdiği talimatta sorun olmadığı için usulsüzlük olmaz” ifadeleri yer aldı.

Taraf

Taraf gazetesinin manşetinde yer alan haberde ise Erdoğan Bayraktar’a komisyonda yer alan muhalefet milletvekillerinin sorduğu 60 sorunun eski bakan tarafından geçiştirildiği “Altmış soru sıfır cevap” başlığıyla haberleştirildi.

Zaman

Medyanın yayın yasağına gösterdiği tepki Zaman gazetesinin birinci sayfasında yer bulurken, Erdoğan Bayraktar’ın komisyondaki ifadesi, “Başbakan Erdoğan ne dediyse onu yaptık” başlığıyla duyuruldu.

Aydınlık

Aydınlık gazetesi de birinci sayfasından yayın yasağına uymayacağını duyurdu.