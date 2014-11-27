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Komisyon Başkanı: Yayın yasağını ben istedim, buna mecbur kaldık

Meclis Soruşturma Komisyonu Başkanı Hakkı Köylü, 17 Aralık rüşvet ve yolsuzluk haberlerine yayın yasağını kendisinin istediğini açıkladı

27 Kasım 2014 10:47

Meclis Soruşturma Komisyonu Başkanı Hakkı Köylü, 17 Aralık rüşvet ve yolsuzluk haberlerine getirilen yayın yasağını kendisinin istediğini açıkladı. TBMM Başkanı Cemil Çiçek, "Soruşturma komisyonu çalışmalarına yayın yasağı getirilmesi için mahkemeye yaptığım herhangi bir başvuru yoktur" demişti.

Komisyon Başkanı Hakkı Köylü, "Yayın yasağını Komisyon Başkanı sıfatıyla ben istedim. Bunu istemeye yetkim var. Gereği neyse onu yaptık. Sonunda bunu yapmaya mecbur kaldık. İş buraya kadar gelmeseydi belki istemeyecektik. Soruşturma tamamen ifşa edildi. İçinde ne var, gelenin ifadesi, gelen belgeler, tutanaklar maalesef bazı Komisyon üyeleri tarafından ifşa edildi. Soruşturmanın sağlığı ortadan kalkıyor, geleceğini de tehlikeye atıyoruz. Bundan dolayı yayın yasağını istemek zorunda kaldım" dedi.
 


TBMM Başkanı Cemil Çiçek: Ben başvurmadım

 

TBMM Başkanı Cemil Çiçek, "Soruşturma komisyonu çalışmalarına yayın yasağı getirilmesi için mahkemeye yaptığım herhangi bir başvuru yoktur" demişti.

Çiçek, yaptığı yazılı açıklamada, "Soruşturma komisyonu çalışmalarına yayın yasağı getirilmesi için mahkemeye yaptığım herhangi bir başvuru yoktur. Sayın Kılıçdaroğlu'nun ifadesi son derece yakışıksız ve yalandır. CHP içerisinde çok değerli hukukçular bulunmaktadır. Sayın Genel Başkan Kılıçdaroğlu bu konuda mahkemeye nasıl başvuru yapılabileceğini onlardan öğrenebilir ve Ana muhalefet Partisi Başkanı olarak açıklama yapıp TBMM Başkanını zan altında bırakmadan önce gerekli inceleme ve bilgilendirmeyi yapabilirdi. Sayın Kılıçdaroğlu yaptığı bu açıklamayla TBMM Başkanı Ve TBMM Başkanlığına karşı saygısız bir tavır sergilemiştir" dedi

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