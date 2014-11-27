Bakan Bozdağ: Yayın yasağı anayasaya uygun

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 17 Aralık soruşturma komisyonu çalışmaları kapsamında eski 4 bakan hakkında getirilen yayın yasağının anayasaya uygun olduğunu savundu.

Bozdağ, 17 Aralık soruşturma komisyonu çalışmalarına yayın yasağı getirilmesine ilişkin açıklama yaptı.

Alınan kararın anayasaya uygun olduğunu söyleyen Bozdağ, şunları kaydetti:

"Eski bakanlar hakkında Meclis komisyon soruşturması yapmaktadır. Soruşturma gizlidir. Ceza muhakemesi yasası bunu söyler. Gizli yürütülmesi gereken soruşturma kapsamının gazetelerde yer almasının gizliliği ortadan kaldırmıştır. Bu nedenle mahkemeden bu talepte bulunulduğu ifade edildi.

Anayasaya aykırı bir durum söz konusu değil. Soruşturmalar insanların lekelenmeme hakkını korumalıdır. Sayın başkan böyle bir takdirde bulunmuştur ve bu yasal bir takdirdir."

Bozdağ, HDP'nin İmralı ziyaretlerine ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.



Bu konuda henüz bir müracaat olmadığını ifade eden Bakan, "HDP'lilerin bakanlığımıza müracaatları olmadı. Müracaat geldiğinde değerlendirmeyi yapacağız. Milletvekilleriyle ilgili izin verme yetkisi Adalet Bakanlığı'nda milletvekili olmayanlarla ilgili başka bir prosedür var. Milletvekillerinin bu haftasonu gitmeleriyle ilgili ibir talep var ve biz de olumlu bakıyoruz" diye konuştu.