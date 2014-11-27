Özgür basın yayın yasağına direniyor; halkın haber alma hakkı gaspedilemez!

Medya dünyası, 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet iddialarıyla suçlanan 4 eski bakanın TBMM'de Soruşturma Komisyonu’na ifade vermelerinin hemen öncesinde basına getirilen yayın yasağına tepki gösterdi. T24 ile birlikte Cumhuriyet, Evrensel, BirGün, Yurt, Millet, Today's Zaman gazeteleri; internet gazeteciliği yapan Rota Haber, Diken, Orta Sayfa, On7Yirmi5 ve Grihat siteleri de AKP’li dört eski bakanın yolsuzluk ve rüşvet iddialarıyla ilgili görev yapan Meclis Soruşturma Komisyonu haberlerine yayın yasağına uymayacağını duyurdu.

Cumhuriyet gazetesi, BirGün ve Evrensel gazetelerinin bugünkü (27 Kasım 2014) nüshalalarında yayın yasağı protesto edildi. Cumhuriyet, halkın haber alma hakkının engellendiğini belirterek, "Yasağınızı tanımıyoruz" dedi. Evrensel gazetesi de "halkın gerçekleri öğrenme hakkının gaspedilmesi sansürdür" ifadeleri ile "Sansüre boyun eğmeyeceğiz!" açıklaması yaptı. Gazetelerinin birinci sayfasının tamamını yayın yasağı kararına ayıran BirGün ise "Aşağıdaki haberlere yayın yasağı kondu!" başlığı ile 17 Aralık sonrası gündeme oturan yolsuzluk iddialarıyla ilgili 5 haberi tekrar hatırlattı.

Gazetelerin birinci sayfaları şöyle: