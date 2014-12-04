Yavuz Bingöl konserinin sponsorları; Star, Akşam, Kanal24, Medical Park

Yavuz Bingöl'ün 13 Aralık'ta, Kültür Bakanlığı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ve Akşam gazetesi, Star gazetesi, 24 TV, Medical Park'ın sponsor olduğuna yönelik habere, twitter kullanıcıları 'Havuz Bingöl' şeklinde yorumda bulundu.

Yavuz Bingöl, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Berkin Elvan’ın annesini yuhalatmasına ilişkin yaptığı "Erdoğan Berkin Elvan'ın annesini yuhalattı çünkü onun da ölmüş annesine küfredilmişti" şeklindeki açıklamasından sonra günün en çok konuşulan ve eleştirilen ismi oldu.

Sosyal medyada eleştirilerin odağı haline gelen Yavuz Bingöl'ün ilk katılacağı konser ise merak konusu oldu.

Gerçek Gündem'in haberine göre, Yavuz Bingöl, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve AKP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla 13 Aralık’ta İstanbul'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenecek olan Şeb-i Arus töreninde sahneye çıkacak.

Programda Yavuz Bingöl, Mustafa Ceceli, Yusuf Güney ve Sami Özer semazen gösterilerine ilahilerle eşlik edecek.

Gecenin dikkat çeken sponsorları

Programın sponsorları arasında İBB ve Kültür ve Turizm Bakanlığı dışında Akşam gazetesi, Star gazetesi, 24 TV, Medical Park ve Al Baraka gibi yandaş kuruluşlar bulunuyor.