Kardeşinden Yavuz Bingöl'e tepki: Ah anacım alzehimer olduğuna sevineceğim aklıma gelmezdi

Şarkıcı Yavuz Bingöl’ün, Tayyip Erdoğan’ın Başbakan olduğu dönemde Berkin Elvan'ın annesini miting meydanında yuhalatmasına ilişkin "Sokaklarda, ölmüş annesine küfredildiği zaman ertesi gün o da Berkin Elvan'ın annesini yuhalattı. Bu çok insani bir şey" sözlerine bir tepki de kardeşi Oğuz Bingöl'den geldi.

Kardeşine Facebook hesabından paylaştığı mesajla tepki gösteren Oğuz Bingöl "Berkin Elvan’ın annesini yuhalattı çünkü cumhurbaşkanımızın anasına küfrettiler ‘... Ah anacım, güzel anacım , yiğit anacım bir gün gelip Alzehimer olduğuna , olan bitenin farkında olmayışına sevineceğim hiç aklıma gelmezdi” ifadelerini kullandı.