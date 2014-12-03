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Berkin'in annesinden Yavuz Bingöl'e: Senin annene laf eden olursa, sen yine de ilk konserinde çık beni yuhalat!

Yavuz Bingöl'ün, ‘Erdoğan Berkin Elvan'ın annesini yuhalattı çünkü onun da ölmüş annesine küfredilmişti’ açıklamasını Sami-Gülsüm Elvan çifti yolda öğrendi

03 Aralık 2014 15:54

Şarkıcı Yavuz Bingöl'ün Berkin Elvan'ın annesinin yuhalatılması konusunda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la ilgili yaptığı açıklamalara Elvan ailesi tepki gösterdi. Gülsüm Elvan, “Biz seni dünyaya getiren o güzel kadını tanırız, ellerinden öper, önünde saygıyla eğilir ve olur da bir haddini bilmez ona dil uzatırsa bedenimizi siper ederiz. Sen yine de onurlu ve güzel kadına laf etme şerefsizliğini gösteren bir alçak olursa, çık ve ilk konserinde beni; Berkin Elvan’ın annesi Gülsüm’ü yuhalat. Gocunmam, yaralanmam, üzülmem. Derim ki Şahsenem bacı anamdır, ona gelen bana gelsin” dedi.

Yavuz Bingöl'ün, "Erdoğan Berkin Elvan'ın annesini yuhalattı çünkü onun da ölmüş annesine küfredilmişti" şeklindeki açıklamasını Sami-Gülsüm Elvan çifti Ankara'ya giderken yolda öğrendi.

Yön Radyo'ya konuşan baba Sami Elvan da "Ne diyeyim, artık ne diyebilirim? Siz olsanız ne dersiniz? Halk diyor zaten diyeceğini... Biz Yavuz Bingöl'ü annesinden dolayı tanıdık. Alevi toplumunun ekmeğini yemiş birinin bu kadar nankörlük etmesi çok acı. Bu kadar vicdansızlık olmaz" şeklinde konuştu.

Berkin Elvan Twitter hesabından da anne Gülsüm Elvan'ın şu açıklaması yayınlandı:

Ne hırsızlık, ne arsızlık yaptın da bizi bastırmaya çalışıyorsun? O meydanda olsan sen de yuhalayacak mıydın? Ne ben, ne de ailem bizi yuhalatanın da yuhalayanın da annesini tanımayız, ismini bile bilmeyiz, ağzımızdan asla kötü söylemez, aklımızdan ve kalbimizden asla kötü düşünce geçirmeyiz.

Ancak biz seni dünyaya getiren o güzel kadını tanırız, ellerinden öper, önünde saygıyla eğilir ve olur da bir haddini bilmez ona dil uzatırsa bedenimizi siper ederiz. Sen yine de onurlu ve güzel kadına laf etme şerefsizliğini gösteren bir alçak olursa, çık ve ilk konserinde beni; Berkin Elvan’ın annesi Gülsüm’ü yuhalat. Gocunmam, yaralanmam, üzülmem. Derim ki Şahsenem bacı anamdır, ona gelen bana gelsin.

3/12/2014 Gülsüm Elvan / Ankara

 

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