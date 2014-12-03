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Yavuz Bingöl: Ahmet Hakan söylediklerimi doğru aktarmadı, Berkin'in ailesinden özür dilerim

Sosyal medyada tepki çeken Yavuz Bingöl, Twitter'dan açıklama yaptı

03 Aralık 2014 18:09

Türkücü Yavuz Bingöl'ün Berkin Elvan'ın annesinin yuhalatılması konusunda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la ilgili yaptığı açıklamalara Elvan ailesinden de tepki geldi. Bingöl, kendisine yapılan eleştiri ve tepkilere Twitter üzerinden cevap verdi. Bingöl, “Erdoğan Berkin Elvan'ın annesini yuhalattı çünkü onun da ölmüş annesine küfredilmişti” sözleriyle ilgili olarak, "Ahmet Hakan'ın sözlerimi olduğu gibi yayımlayıp; beni sizlere doğru taşısaydı bir daha asla bu sütunlarda olmayacaktım" diye yazdı. Bingöl, Berkin Elvan'ın ailesinden de özür diledi.

İşte  Bingöl'ün o açıklaması:

"03.12.20014 tarihinde Hürriyet Gazetesi'nde çıkan söyleşiye dair ilk ve son kez kendi cümlelerimle konuşmak ve asla yeterli olmayan bu alanda sesimi 'doğru' duyurmak isterim.

Çünkü ahlakın her alanda çöktüğü bir sistemde sesimi sadece kendi içimde duymaktan yoruldum. Tarihin ve zamanın tam da burasında, kalbiyle, duygusuyla yaşayanlardan biri olarak ne kadar hoyratça örselensem de, selamını verip, görmek istediğimiz değil, 'beni görün', ben iktidarın ne olduğunu hiç bilmem, çünkü hayatımda böyle bir hiyerarşi ve pusulam hiç olmadı diyorum.

Herkesin/ medyanın taammüden kirletme cüretine rağmen tertemiz kalacağım. Bir sanat insanı olarak gözünü bağlayıp ebe yapanları da bunu izleyenleri de gördüm!

Boyum kadar evladımın tanıklığında babası aynı baba, türkü tadında aynı yavuz. Bu linç kolaycılığı ile hayatın hiç bir derdine deva olamayanlar, acıtanlar kanatanlar; Sabah uyanıp bugün kimi yağmalayalım iştahıyla güne başlayanlar,

Sakin olun Arkadaşlar! Benden size bu güzelim insanlığa halel gelmez.

Son olarak; Ahmet Hakan sözlerimi olduğu gibi yayımlayıp; beni sizlere doğru taşısaydı bir daha asla bu sütunlarda olmayacaktım! Gülsüm Anneyi ellerinden, beni doğru algılayan bütün insanları kalplerinden öperim.

"Öldükten sonra değl yaşarken doğru anlaşılabilmek umuduyla..."

 

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