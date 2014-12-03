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Gülsüm Elvan'ın 'Yavuz'u annesinden tanırız' dediği Şahsenem Bacı'dan türkü: Rüşvet alır milyonları eritir...

Erdoğan savunması sonrası tepkiye yol açan Yavuz Bingöl'e sosyal medyadan gönderme

03 Aralık 2014 16:26

Şarkıcı Yavuz Bingöl'ün Berkin Elvan'ın annesinin yuhalatılması konusunda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a destek veren açıklamaları tartışmaya yol açtı. “Sokaklarda, ölmüş annesine küfredildiği zaman ertesi gün o da Berkin Elvan'ın annesini yuhalattı. Bu çok insani bir şey” sözlerine tepki gösteren Berkin’in annesi Gülsüm Elvan, Biz Yavuz Bingöl’ü annesinden dolayı tanıdık. Alevi toplumunun ekmeğini yemiş birinin bu kadar nankörlük etmesi çok acı. Bu kadar vicdansızlık olmaz” şeklinde konuştu. Elvan’ın bu açıklamaları sonrası akıllara “Bingöl’ün annesi kimdir?” sorusu geldi. Bir halk ozanı olan Yavuz Bingöl’ün annesi Şahsenem Bacı, günümüz halk ozanlarından Aşık Veysel, Aşık Mahzuni ve Hüdai gibi isimlerden etkilendi. Yaklaşık 1000 şiiri ve 150 türküsü bulunan Şahsenem Bacı, çeşitli aşık şölenlerine katıldı, 1975 yılındaki Hacı Bektaş şenliklerinde birincilik kazandı.

Bingöl’ün açıklamaları sonrası sosyal medyada büyük tepki tweetleri atılırken, annesi Şahsenem Bacı’nın seslendirdiği “Soyanlara Vur” türküsü paylaşıma sokuldu. 17 Aralık operasyonları sonrası yolsuzluk ve rüşvet iddialarıyla gündeme gelen hükümete verdiği destekle eleştirilen Bingöl’e annesinin seslendirdiği türkü üzerinden gönderme yapıldı. Yolsuzluk yapanların eleştirildiği türküde "rüşvet alır milyonları eritir" gibi sözlerin yer alması da dikkat çekti

İşte o türkü:

 

 

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