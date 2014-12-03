Yavuz Bingöl'ün sözlerimi çarpıttı dediği Ahmet Hakan röportajın 'ses kaydını' yayınlayacak

Berkin'in annesinden Yavuz Bingöl'e: Senin annene laf eden olursa, sen yine de ilk konserinde çık beni yuhalat!

Yavuz Bingöl'ün, ‘Erdoğan Berkin Elvan'ın annesini yuhalattı çünkü onun da ölmüş annesine küfredilmişti’ açıklamasını Sami-Gülsüm Elvan çifti yolda öğrendi