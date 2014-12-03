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Yavuz Bingöl'ün sözlerimi çarpıttı dediği Ahmet Hakan röportajın 'ses kaydını' yayınlayacak

Ahmet Hakan Yavuz Bingöl'e Twitter üzerinden cevap verdi

03 Aralık 2014 18:51

Türkücü Yavuz Bingöl'ün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Berkin Elvan'ın annesini yuhalatmasıyla ilgili sözlerinden sonra kendisine yapılan eleştirilere Twitter üzerinden cevap verdi. Bingöl, "Ahmet Hakan'ın sözlerimi olduğu gibi yayımlayıp; beni sizlere doğru taşısaydı bir daha asla bu sütunlarda olmayacaktım" tweete üzerine Hakan'da Bingöl'e Twitter üzerinden cevap verdi.

Hakan, attığı tweette, "Yavuz Bingöl'ün 'Berkin Elvan'ın annesi ve yuhalaması' meselesiyle ilgili söylediği sözlerin tamamı, kasetten canlı, yarın Hürriyet'te" dedi.

 

 

 

 

 

 

 

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