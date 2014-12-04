Berkin'in ailesi, Yavuz Bingöl hakkında 5 kuruşluk tazminat davası açacak!

Gezi olayları sırasında Okmeydanı’nda ekmek almaya çıktığı sırada polisin attığı gaz fişeğiyle başından ağır yaralanan ve 269 gün verdiği yaşam mücadelesini 11 Mart 2014'te 15 yaşındayken kaybeden Berkin Elvan’ın babası Sami Elvan, “Erdoğan'ın Berkin'in annesini yuhalatması insani bir şey” diyen türkücü Yavuz Bingöl’e 5 kuruşluk manevi tazminat davası açacaklarını söyledi.

Berkin Elvan’ın babası Sami Elvan ve annesi Gülsüm Elvan, Meclis’te, CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün’le birlikte basın toplantısı gerçekleştirdi.

Sami Elvan, isim vermeden Yavuz Bingöl'e de 5 kuruşluk manevi tazminat davası açacaklarını söyledi. Sami Elvan, “O şahıs hakkında 5 kuruşluk manevi tazminat davası açacağız” dedi. Gazetecilere davanın peşini bırakmamaları çağrısında bulunan Elvan, "Berkin sizin de Türkiye'nin de çocuğu; bu davadan vazgeçmeyin" diye konuştu.