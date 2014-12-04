Yavuz Bingöl'ün 'sözlerimi çarpıttı' dediği Ahmet Hakan röportajın tam metnini yayımladı

Türkücü Yavuz Bingöl'ün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Berkin Elvan'ın annesini yuhalatmasıyla ilgili "annesine küfredilen bir başbakanın Berkin'in annesini yuhalatması da insani bir şey" sözlerinden sonra kendisine yapılan eleştirilere "Ahmet Hakan'ın sözlerimi olduğu gibi yayımlayıp; beni sizlere doğru taşısaydı bir daha asla bu sütunlarda olmayacaktım" cevabı vermesi üzerine üzerine Hakan, bugün röportajın ses kaydından tam metnini yayımladı.

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