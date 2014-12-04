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Yavuz Bingöl sokağının adı Berkin Elvan oldu

Yapılan açıklamada, 'Gelecek, zalimin elini sıkanların değil, Nihat Aydın’ların, Berkin Elvan’ların ve diğer nicelerinin yolundan yürüyenlerindir' denildi

04 Aralık 2014 13:17

İzmir'de Yavuz Bingöl sokağının adı Narlıdere Dayanışması tarafından 'Berkin Elvan' olarak değiştirildi. Bingöl’ün Berkin Elvan'ın annesi ile ilgili açıklamalarını protesto etmek için Güzel Sanatlar Fakültesi önünde biraraya gelen dayanışma, ‘Dayanışma Büyüyor, Mücade Sürüyor’, ’15’inde Bir Fidan Berkin Elvan’ sloganları attı.

Sendika.org'un haberine göre yapılan basın açıklamasında, “Ölümsüz bir isim bu sokağa adını verecekse bu isim bizce 'Berkin Elvan' olmalıdır. Gelecek, zalimin elini sıkanların değil, Nihat Aydın’ların, Berkin Elvan’ların ve diğer nicelerinin yolundan yürüyenlerindir” denildi.

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