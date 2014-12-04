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Yavuz Bingöl 'sözlerimi çarpıttı' dedi, Ahmet Hakan röportajın ses kaydını da yayınladı

Ahmet Hakan, bugünkü köşe yazısında röportajın tam metnine yer vermişti

04 Aralık 2014 13:01

Türkücü Yavuz Bingöl'ün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Berkin Elvan'ın annesini yuhalatmasıyla ilgili "annesine küfredilen bir başbakanın Berkin'in annesini yuhalatması da insani bir şey" sözlerinden sonra kendisine yapılan eleştirilere "Ahmet Hakan sözlerimi çarpıttı" cevabı vermesi üzerine üzerine Hakan, bugün(4 Aralık 2014) röportajın ses kaydından tam metnini yayımladı. Bingöl'ün suçlama yönelttiği şekilde bir çarpıtmanın olmadığı gözlemlenen röportajda "gerekirse ses kaydını da yayınlarım" diyen Ahmet Hakan'ın Bingöl röportajının ses kaydı Hürriyet'in internet sitesinde yayınlandı.

"Ahmet Hakan ile Çarşamba Sohbetleri"nde Yavuz Bingöl'ün "Erdoğan savunması" üzerine başlayan tartışma, gündemin ilk sıralarında yer aldı. Sözkonusu röportajın tartışılan bölümünün ses kaydı şöyle:

 

 

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