Berkin Elvan'ın annesinin, dönemin Başbakanı Tayyip Erdoğan tarafından yuhalatılmasını "insani bir şey" olarak tanımlayan Yavuz Bingöl, sosyal medyadaki tepkilerin ardından kişşisel Twitter hesabını kapattı.

Türkücü Yavuz Bingöl, Twitter hesabını kapattı. Bingöl Hürriyet yazarı Ahmet Hakan’a verdiği röportajda, Berkin Elvan’ın annesinin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yuhalatılmasının ‘insani bir şey’ olduğunu söylemiş, sosyal medyada pek çok kişinin tepkisini çekmişti.

Cumhuriyet’in haberine göre Bingöl, yaptığı açıklamaların tepki çekmesi üzerine Twitter hesabından bir açıklama yayınlamış, Ahmet Hakan’ın sözlerini ‘çarpıttığını’ söylemişti. Ahmet Hakan ise bugün , konuşmanın sesli de dahil olmak üzere bütün kayıtlarını yayınlamıştı.

Bingöl, eleştirilerin ardından @YvzbNgl adresindeki Twitter hesabını kapattı. Twitter'da bu hesaba ulaşmak isteyenlerin karşısına artık şu görüntü geliyor: