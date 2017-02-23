Yavru köpek Kuyu'yu kurtarmak için robotik kol geliştiren lise öğrencileri Stanford Üniversitesi’nden davet aldı!

İstanbul'un Beykoz ilçesine bağlı Dereseki Köyü'nde kuyuya düşen yavru köpeği itfaiye, vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşlarının çabasıyla günler sonra kurtarıldı. Kuyu adı verilen köpeği kurtarmak için 'robotik kol' geliştiren Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi FRC Robotik Takımı da gösterdikleri çaba nedeniyle pek çok kesimin takdirini toplamıştı. Kurtarma çalışmalarının aşamalarını sosyal medya hesapları üzerinden paylaşan FRC Robotik Takımı öğrencileri Stanford Üniversitesi’nden davet aldı.

Stanford Üniversitesi Robotic Laboratuvarı Direktörü Prof. Dr. Oussama Khatib da öğrencileri Stanford Üniversitesi'ne davet etti. Twitter hesapları üzerinden açıklama yapıp davet metnini paylaşan öğrenciler, "Hayatımızın davetini aldık! Stanford'a gidiyoruz, çok ama çok mutluyuz" diye yazdı.