“Kuyu için 'Keşke ben sahiplenseydim' diyenler, barınaklarda Kuyu’nun kopyası yüzlerce köpek var"

Ankara'da gönüllü bir hayvansever, günlerce bir sondaj kuyusunda kalıp yoğun çalışmalar sonrası kurtarıldıktan sonra “Keşke Kuyu’yu ben alsaydım” diyen kişilere tavsiyede bulundu. Ankaralı hayvansever, hayvan barınaklarında Kuyu’ya benzeyen onlarca köpek olduğunu söylerken “Hadi gelin sahiplendireyim desem, kimse gelmez. Çünkü insanımız duygusal…” mesajını paylaştı.

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Ankaralı hayvansever, sosyal medya hesabından hesabından bir barınakta çektiği köpeklerin fotoğrafını paylaştı ve “Kuyu çok, fark var mı?” diye sordu. Hesabın yaptığı paylaşımlar yüzlerce kez beğeni alarak farkındalık yarattı.