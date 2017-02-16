T24 LogoT24 Logo
Yaşam

“Kuyu için 'Keşke ben sahiplenseydim' diyenler, barınaklarda Kuyu’nun kopyası yüzlerce köpek var"

Kuyu, günlerce bir kuyuda mahsur kaldıktan sonra kurtarılmıştı

16 Şubat 2017 20:42

Ankara'da gönüllü bir hayvansever, günlerce bir sondaj kuyusunda kalıp yoğun çalışmalar sonrası kurtarıldıktan sonra “Keşke Kuyu’yu ben alsaydım” diyen kişilere tavsiyede bulundu. Ankaralı hayvansever, hayvan barınaklarında Kuyu’ya benzeyen onlarca köpek olduğunu söylerken “Hadi gelin sahiplendireyim desem, kimse gelmez. Çünkü insanımız duygusal…” mesajını paylaştı.

Ankara’da 400 köpeğinin bakımını üstlenen Patipark, destek bekliyor

Ankaralı hayvansever, sosyal medya hesabından hesabından bir barınakta çektiği köpeklerin fotoğrafını paylaştı ve “Kuyu çok, fark var mı?” diye sordu. Hesabın yaptığı paylaşımlar yüzlerce kez beğeni alarak farkındalık yarattı.

ETİKETLER

kuyuköpekbarınak

","articleSection":"Yaşam","publisher":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"datePublished":"2017-02-16T20:42:00+03:00","genre":"News","mainEntityOfPage":"https://t24.com.tr/haber/kuyu-icin-keske-ben-sahiplenseydim-diyenler-barinaklarda-kuyunun-kopyasi-yuzlerce-kopek-var,389259","author":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"url":"https://t24.com.tr/haber/kuyu-icin-keske-ben-sahiplenseydim-diyenler-barinaklarda-kuyunun-kopyasi-yuzlerce-kopek-var,389259"}]

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24