Ankara’da 400 köpeğinin bakımını üstlenen Patipark, destek bekliyor

Ankara’da 400 kadar köpeğin bakımını üstlenen Patipark organizasyonu, hayvanseverlere destek çağrısında bulundu.

Organizasyonun sorumlularından Mutlu Salih Turan, yardımcı olmak isteyen gönüllerinin neler yapabileceği konusunda kendileri ile bir gün ya da birkaç saat çalışabileceğini söylerken “En önemlisi ise köpek sahiplenme imkanı. Biz her türlü desteğe hazırız” dedi.

Turan, en önemli konunun barınma, tedavi, beslenme ve kısırlaştırma olduğuna dikkat çekti.

T24’e bilgi veren Turan’ın açıklamaları şöyle:

Patipark Ankara nedir?

Patipark, Ankara İmrahor civarında yaşayan köpeklere sahip çıkan, tamamen gönüllülerden oluşan bağımsız bir organizasyondur.

Patipark'ta neler bulunur?

Patipark bünyesinde aşağı yukarı her köpeğin bir kulübesi, su ihtiyacının giderilmesi için su tankı, makarna gibi yemeklerin hazırlanması için kazanları ve gönüllülerin dinlenebilmesi için kapalı bir dinlenme alanını bulundurur.

Patipark kimlerden destek alır?

Kuruluş aşamasında ve sonrasında Ankara Büyükşehir Belediyesi, Mamak Belediyesi, Orman Bölge Müdürlüğü'nden destek aldık. Bu vesileyle bölgemiz onların da yükünü azaltmaktadır. Tabi her aşamada yanımızda olan gönüllülerimiz olmasa bu işi başaramazdık.

Patipark'ın bünyesinde kaç adet köpek var?

Aynı zamanda on besleme alanımız olan merkezimize gelene kadar yol boyunca en az 6-7 farklı yerde durarak Patipark'a alamadığımız tüm köpekleri beslemekteyiz. Yol boyu beslediklerimiz ve merkezimizde bulunanların toplamı 400 civarında.

Patipark barınma ve besleme dışında neler yapıyor?

Barınma ve besleme dışında tedavi ve kısırlaştırmaya önem veriyoruz. Tedaviye muhtaç hiçbir köpeğimizi kaderine terk etmiyoruz. Öncelik dişilere ait olmak üzere tüm köpeklerimizi nüfusun artmasına engel olmak adına kısırlaştırıyoruz.

Patipark'ta gönüllülerden neler bekliyor?

Birçok şey yapabilirler. Mama, battaniye, makarna, tavuk gönderebilirler. Kendileri gelip bizimle beraber 1 gün ya da birkaç saat çalışabilir, gelip sadece köpekleri sevebilirler. En önemlisi ise köpek sahiplenme imkanı. Biz her türlü desteğe hazırız.

Patipark'a destek vermek isteyenler ne yapmalılar?

Bize Twitter @patiparkankara, Instagram pati.park Facebook PatiPark Ankara hesaplarından kolaylıkla ulaşabilirler.