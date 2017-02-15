70 metrelik kuyuda 10 gün mahsur kalan yavru köpek 'Kuyu' kurtarıldı!

İstanbul’da Beykoz’un Dereseki Köyü’nde 70 metre derinliğindeki sondaj kuyusuna düşen yavru köpek kurtarıldı. Yaklaşık 30 santimetre çapında 70 metre derinliğindeki kuyuya düşen köpeği kurtarmak için 10 gündür ekipler uğraşıyordu. İstanbul itfaiyesi Beykoz Grubu'ndan itfaiye erleri, Türkiye Taşkömürü Kurumu'ndan madenciler ve Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi FRC Robotik Takımı'ndan öğrenciler, AFAD, veterinerler ve hayvanseverler 'Kuyu'nun kurtarılması için başlatılan çalışmalara katılmıştı.

Sondaj kuyusuna düşen yavru köpeği kurtarma çalışmalarına liseli gençler yaptıkları robotik kolla katıldılar. Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi FRC Robotik Takımı yaptıkları robotik kolla 'Kuyu'a dı verilen kangal yavrusunu kurtarma çalışmalarına katıldı. Ve uzun uğraşı sonunda 'Kuyu' kurtarıldı. Hayvan Hakları Konfederasyonu'ndan Barış Şengün, "Kuyu, robotik kol ile değil, TTK'nın yaptığı pnömatik piston ile kurtarıldı" dedi

Nasıl kurtardıklarını anlattı

Köpeği kurtaran TTK tahlisiye ekibi, daha sonra zafer pozu verdi. Köpeğe sarılıp, öpen, tahlisiye ekibinden Şendoğan Aşık, kurdukları sistemi anlattı. Yaptıkları incelemenin ardından köpeğin, tek bir sistemle kurtarılabileceğine karar verdiklerini söyleyen Aşık, şöyle konuştu:

"Uyurken başına geçirdik"

"Timsah, yılan yakalarlardı eskiden bu aparatla. Demir bir çubuk. İçinden tel geçer ve başına kelepçe yapıp çekersin. Bizim kurduğumuz aparat bu şekilde çalışıyordu. Orada yapacak başka bir şey de yoktu. Sabah malzemeleri aldık. Nalburdan yarım parmak boru aldık 20 adet. Karaköy’den çelik halat aldık. Birçok malzeme aldık ve hazırlandık. Sabah 9’da oraya gittik. Öğle saatlerinde aparatı kuyuya indirdik. Tam çekerken köpek kaydı ve düştü. Sabaha doğru ikinci hamlemizde de köpeği aldık. İlk hamleden köpek rahatsız da olmuştu. Gece uyku moduna girdi köpek. Uyurken aparatı boynuna geçirmeyi başardık. Halatla çektik ve köpeği kurtardık. Önünde piston var o sistemin. Pistona basınçlı hava veriyorsun ve piston uzuyor. Ondan sonra üzerindeki halkayı köpeğin başına geçiriyorsun. Böyle basit bir sistem." 1999’daki Marmara ve Düzce depremlerinde başarılı kurtarma çalışmalarıyla adını duyuran TTK tahlisiye ekipleri, daha sonra Van depremi ve diğer doğal afetlerde kurtarma faaliyetlerine katıldı. 'Kuyu' isimli yavru köpek kontrolleri yapıldıktan sonra hayvanseverlerin desteği ile Beykoz İtfaiye Grubu tarafından sahiplendi.

Veterenir: Durumu iyi

Dereseki Köyü’nde 70 metre derinliğindeki sondaj kuyusuna düşen yavru köpek 'Kuyu’ kurtarılmasının ardından İBB Hayvan Hastanesi’ne getirildi. İlk muayenesi yapılan köpek hakkında bilgi veren Veteriner Hekim Büşra İnal Günay, "11 gün kuyuda kalmasına rağmen sağlık durumu gayet iyi’ diye konuştu. İleri tetkikler için kan tahlili yapılacağını belirten Günay, "İştahı yerinde. Buradan kalıcı yerine gidecek, orada sıkı sık ziyaret ederiz" dedi.

"'Bu gece bu iş bitecek' dedik"

Kuyu köpeği kurtaran isimlerden biri olan Beykoz itfaiyesinde görevli olan Vedat Zor, Kuyu’nun AFAD, Zonguldak Türkiye Taş Kömürü Kurumu(TTK), hayvan hakları savunucuları, Beykoz Belediyesi ekiplerinin işbirliğiyle kurtarıldığını söyledi. İtfaiyeci Zor, "Bu ekip olarak yapılan bir iş. Diğer ekiplerle koordinasyonlu olarak yaptığımız bir iş. Birbirimizi kırmadan, dinleyerek, anlayışlı bir şekilde 10 gün boyunca çalıştık" dedi. Köpeğin kurtarılmasına yönelik ciddi bir medya ve toplum baskısı oluştuğunu belirten Zor, "Bu gece bu iş bitecek’ dedik. 48 saattir ayaktayız. Pnömatik kollu bir aletle köpeği sıkıştırarak kuyudan çıkarmayı başardık" dedi.

"Bir daha böyle bir olay yaşanırsa ne yapacağımızı biliyoruz"

Köpeğin kurtarılmasını sağlayan sistemi geliştiren itfaiyeci Veysel Sivri ise, meslek hayatında bir sürü olayla karşılaştıklarını ancak bu olayın, yerinin farklı olduğunu söyledi. Sivri, "Bu bizim için ders oldu. İnşallah bir daha karşılaşmayız ama bir daha böyle bir olay yaşanırsa ne yapacağımızı biliyoruz" dedi. Basının ve kamuoyunun ilgisine şaşırdıklarını belirten Sivri, "Bugüne kadar onlarca kurtarma yaptık. Bu tip bir ilgi olmamıştı. Bu kez biz de şaşırdık. Sonuçtan memnunuz" dedi.

İşte 'Kuyu'nun kurtarılma anı:

Kurtarılan yavru köpek 'Kuyu'nun yuvası belli oldu

Kuyu'nun yeni yuvası İstanbul itfaiyesi Beykoz Grubu. Sağlık kontrolünden sonra hayvanseverlerin desteğiyle Kuyu'yu Beykoz Grubu sahiplendi.

Beykoz’da sondaj kuyusuna düşen köpek kurtarıldı. Köpeğe “Kuyu” ismi verilmişti.

Kuyu'yu kurtarma çalışmaları

Beykoz’da sondaj kuyusuna düşen köpeği kurtarmak için zor hava şartlarına rağmen İtfaiye ekipleri, AFAD, veterinerler ile hayvanseverler 10 gündür aralıksız çalışıyordu.