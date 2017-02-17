Arazinin sahibi: Sondaj kuyusu bize ait değil, ama köpek bizim!

Beykoz’da, 3 aylık köpek yavrusu düşünce, İstanbul İtfaiyesi, AFAD, İSKİ ve TKK ekiplerinin 10 gün boyunca yağmur-çamur demeden başında çalıştığı sondaj kuyusuyla ilgili sorumluluğu kimse üstlenmedi. Kimin izin verdiği, kimin açtığı belli olmayan kuyu dün kapatıldı. sondaj kuyusunun bulunduğu arazinin ve içme suyu istasyonunun sahibi Emin Olgun, "Köpeğin düştüğü sondaj kuyusu bizim arazimiz içerisinde bulunuyor ancak bana ait bir kuyu değil. Kuyu’nun annesi, babası ve kardeşini biz besliyoruz. Düştüğünde itfaiyeden yardım istedim" dedi.

Düştüğü sondaj kuyusundan 10 gün

sonra çıkarılan 'Kuyu'nun mutluluğu

"Köpek bizim, kuyu değil"

Hürriyet'ten Fırat Alkaç'ın haberine göre, Dereseki mahallesinde su aramak için açılıp terk edilen sondaj kuyusunun bulunduğu arazinin ve içme suyu istasyonunun sahibi Emin Olgun, "Köpeğin düştüğü sondaj kuyusu bizim arazimiz içerisinde bulunuyor ancak bana ait bir kuyu değil. Ben orada kuyu olduğunu da bilmiyordum" dedi. Kuyuya düşen köpeğin de kendisine ait olduğunu belirten Olgun şunları söyledi:

"Kuyu’nun annesi, babası ve kardeşini biz besliyoruz. Düştüğünde itfaiyeden yardım istedim. Düşmesine en çok üzülen benim. Bir ihmalimiz yok."

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) de, İSKİ’nin de artezyen kuyusundan haberi yok. Beykoz Belediyesi de kuyuyu kimin açtığını bilmiyor. İSKİ yetkilileri, sondaj kuyusu açılması ve denetimi yetkisinin Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü’ne ait olduğunu söyledi. İstanbul’da sondaj kuyusu için izni DSİ 14. Bölge Müdürlüğü veriyor. DSİ yetkilileri dün, “Konuyla ilgili yasal işlemler sürüyor" açıklaması yaptı.

Kuyu'nun 2'nci hayatı

3 aylık Kuyu, Beykoz İtfaiye İstasyonu’ndaki yeni yuvasında 2’nci hayatına başladı. İlk gecesini itfaiye personelinin dinlenme odasında uyuyarak geçiren Kuyu, sabah saatlerinde kendisi için bahçede hazırlanan kulübesine girdi. İtfaiye personeli Ümit Ahmetoğlu "Kuyu’yu kurtarmak için çok uğraştık. O artık bizim köpeğimiz. Geceyi dinlenme odasında kalorifer kenarında geçirdi. Sabah da kendisi için hazırladığımız kulübeye gitti. Bizim neşe kaynağımız oldu. Hayvanseverler Kuyu için mama bırakıyor, ziyaretine geliyor" dedi.