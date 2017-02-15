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Yaşam

Kurtarılan yavru köpek 'Kuyu'nun yuvası belli oldu

Liseli öğrenciler, sondaj kuyusuna düşen köpeği kurtarma operasyonuna yaptıkları robotik kolla katıldı

15 Şubat 2017 12:42

İstanbul’da Beykoz’un Dereseki Köyü’nde 70 metre derinliğindeki sondaj kuyusuna düşen yavru köpek kurtarıldı. Kuyu'nun yeni yuvası İstanbul itfaiyesi Beykoz Grubu. Sağlık kontrolünden sonra hayvanseverlerin desteğiyle Kuyu'yu Beykoz Grubu sahiplendi.

Yaklaşık 30 santimetre çapında 70 metre derinliğindeki kuyuya düşen köpeği kurtarmak için 10 gündür ekipler uğraşıyordu.

Dereseki Mahallesi'nde su kuyusuna düşen köpeğin sesini duyan vatandaşların haber vermesi üzerine 11 gündür süren kurtarma çalışmalarına destek veren Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi FRC Robotik Takımı, hayvanı bulunduğu yerden çıkarmayı başardı.

Sondaj kuyusuna düşen köpeği kurtarma operasyonuna yaptıkları robotik kolla katılan liseli öğrenciler, çalışmalarını kameralarla kayıt altına aldı.

Öğrencilerin yaklaşık 3 saat süren çalışması sonucu kuyudan çıkarılan köpeğin sağlıklı olduğu görüldü.

Beykoz'da 70 metre derinliğinde ve 30 santimetre çapındaki su kuyusuna düşen ve vatandaşların ihbarı sonucu fark edilen kangal cinsi köpek için 11 gündür İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), itfaiye, belediye ekipleri ve hayvan hakları savunucularının katılımıyla kurtarma çalışması yürütülüyordu.

Köpeğin ismi belli oldu

11 gündür kurtarma çalışmaları sırasında seferber olan ekpler köpeğe "Kuyu" ismini verdi.

İBB resmi Twitter hesabından 'Kuyu'nun yeni yuvasını duyurdu

11 gün süren çalışmalar sonucu kurtarılan ve "Kuyu" ismi verilen yavru köpeğin yyeni yuvası belli oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi resmi twitter hesabından yaptığı açıklamada 'Kuyu'nun yeni yuvasının İstanbul itfaiyesi Beykoz Grubu'nun olduğunu duyurdu. 

İBB'nin sosyal medya hesabından yaptı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kuyu'nun yeni yuvası İstanbul itfaiyesi Beykoz Grubu. Sağlık kontrolünden sonra hayvanseverlerin desteğiyle Kuyu'yu Beykoz Grubu sahiplendi."

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