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Çevre

Yapılaşmaya açılmak istenen İztuzu, dünyanın en güzel plajları arasında

TripAdvisor tarafından hazırlanan listede dünyanın en güzel 25 plajı sıralandı

21 Şubat 2015 12:08

Özel bir şirkete kiralanarak yapılaşmaya açılmak istenan Dalyan’daki İztuzu plajı dünyanın en güzel plajlatı arasında.

Dünyaca ünlü seyahat sitesi TripAdvisor tarafından hazırlanan listenin ilk sırasında Brezilyada bulunan Baia do Sancho yar alırken caretta carettaların doğal üreme alanı olan İztuzu Plajı 20’nci sırada kendine yer buldu.

Listenin tamamı şöyle:

Baia do Sancho, Fernando de Noronha, Brezilya

Grace Koyu, Providenciales, Karayipler

Tavşan Plajı, Lampedusa, İtalya

Paraiso Plajı, Cayo Largo, Karayipler

De Ses Illetes Plajı, Formentera, İspanya

Anse Lazio, Praslin Adası, Seyşeller

Beyaz Plaj, Boracay, Filipinler

Flamenco Plajı, Culebra, Karayipler

Whitehaven Plajı, Whitsunday Adası, Avustralya

Elafonissi Plajı, Yunanistan

Camp’s Koyu Plajı, Camps Koyu, Güney Afrika

Radhanagar Plajı, Havelock Adası, Hindistan

Woolacombe Plajı, Birleşik Krallık

Siesta Key Halk Plajı, Siesta Key, ABD

Batı Koyu Plajı, Batı Koyu, Honduras

Cayo de Agua, Los Roques Ulusal Parkı, Venezüella

Manuel Antonio Plajı, Manuel Antonio Ulusal Parkı, Kosta Rika

Nai Harn Plajı, Rawai, Tayland

Sharm El Luli, Marsa Alam, Mısır

İztuzu Plajı, Dalyan, Türkiye

Paraiso Plajı, Tulum, Meksika

Diani Plajı, Kenya

Palm-Eagle Plajı, Aruba, Karayipler

Ngapali Plajı, Myanmar

Maunganui Plajı, Mount Maunganui, Yeni Zellanda

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