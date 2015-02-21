Yapılaşmaya açılmak istenen İztuzu, dünyanın en güzel plajları arasında

Özel bir şirkete kiralanarak yapılaşmaya açılmak istenan Dalyan’daki İztuzu plajı dünyanın en güzel plajlatı arasında.
Dünyaca ünlü seyahat sitesi TripAdvisor tarafından hazırlanan listenin ilk sırasında Brezilyada bulunan Baia do Sancho yar alırken caretta carettaların doğal üreme alanı olan İztuzu Plajı 20’nci sırada kendine yer buldu.
Listenin tamamı şöyle:
Baia do Sancho, Fernando de Noronha, Brezilya
Grace Koyu, Providenciales, Karayipler
Tavşan Plajı, Lampedusa, İtalya
Paraiso Plajı, Cayo Largo, Karayipler
De Ses Illetes Plajı, Formentera, İspanya
Anse Lazio, Praslin Adası, Seyşeller
Beyaz Plaj, Boracay, Filipinler
Flamenco Plajı, Culebra, Karayipler
Whitehaven Plajı, Whitsunday Adası, Avustralya
Elafonissi Plajı, Yunanistan
Camp’s Koyu Plajı, Camps Koyu, Güney Afrika
Radhanagar Plajı, Havelock Adası, Hindistan
Woolacombe Plajı, Birleşik Krallık
Siesta Key Halk Plajı, Siesta Key, ABD
Batı Koyu Plajı, Batı Koyu, Honduras
Cayo de Agua, Los Roques Ulusal Parkı, Venezüella
Manuel Antonio Plajı, Manuel Antonio Ulusal Parkı, Kosta Rika
Nai Harn Plajı, Rawai, Tayland
Sharm El Luli, Marsa Alam, Mısır
İztuzu Plajı, Dalyan, Türkiye
Paraiso Plajı, Tulum, Meksika
Diani Plajı, Kenya
Palm-Eagle Plajı, Aruba, Karayipler
Ngapali Plajı, Myanmar
Maunganui Plajı, Mount Maunganui, Yeni Zellanda