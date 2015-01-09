DALÇEV'in sahibinden İztuzu eylemcilerine: Yavşaklar!

İztuzu Kumsalı'nda çadır nöbetine son verileceğini açıklamasının ardından İngiliz ortaklı DALÇEV'in sahiplerinden Ramazan Oruç, kişisel Twitter hesabından 'Burası da son 50 yılın en soğuk ocak ayı. Allah yardım etti bize hava iyi olsaydı biraz daha kalırdı bu yavşaklar' mesajıyla yanıt verdi.

İztuzu Kumsalı'nın aralarında AKP Ortaca belediye başkan adayı Ramazan Oruç'unda bulunduğu İngiliz ortaklı DALÇEV'e ihale edilmesinin ardından yurttaşların başlattığı çadır nöbetine cuma sabahı son verileceği açıklandı.



İztuzu Kumsalını Kurtarma Platformu sözcüsü Murat Demirci ”29 Aralık gecesinden beri sürdürdüğümüz İztuzu Nöbeti, sizlerin yoğun ilgi ve desteği ve mahkemenin verdiği son tedbir kararları neticesinde, DALÇEV şirketinin İztuzu kumsalına girmesi engellenmiştir. Bu yöndeki karar da Valilik adına MUÇEV tarafından 06.01.2015 tarihinde DALÇEV'e resmen yazılı olarak tebliğ edilmiştir.Bundan sonraki dönemde İztuzu hakkında alınmış olan mevcut hukuki kararların uygulanacağı, şirketin nihai mahkeme kararı açıklanana kadar kumsalda herhangi bir işlem yapamayacağına dair ihtiyati tedbir kararı neticesinde, İztuzu bariyerindeki çadır nöbetimizi bu aşamada sonlandırma kararı aldık. İhtiyati tedbir kararları uyarınca artık İztuzu'ndahayat normale dönecek, bariyer açılacak, ve eskisi gibi herkes kumsala araç veya yaya olarak gelebilecektir. Aldığımız bu karara istinaden, cuma sabahı çadır nöbetimizi sonlandırıyoruz. Öte yandan Pazar günü yapılacak” Keşke dememek için keşkek günü etkinliğine tüm yurttaşları davet ediyoruz” dedi.



Direnişçilerin çadır nöbetine son verileceğini açıklamasının ardından İngiliz ortaklı DALÇEV'in sahiplerinden Ramazan Oruç twitter sayfasından “Burası da son 50 yılın en soğuk ocak ayı. Allah yardım etti bize hava iyi olsaydı biraz daha kalırdı bu yavşaklar” mesajıyla yanıt verdi.