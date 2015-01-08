Çevre Bakanı'ndan İztuzu yorumu: Lüzumsuz bir reaksiyon

Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce, caretta carettaların doğal üreme alanı İztuzu Plajı’nın özel bir şirkete kiralanması ile ilgili açıklama yaptı. Güllüce, "Lüzumsuz bir reaksiyondu. Açık ihaleyle yapıyoruz, kim daha yüksek parayı verirse alır o işletir. Yargı kararından sonra yeniden ihale ederiz orayı, yeniden kim alırsa bilmiyorum. Gerekçesini görmeden bir şey söyleyemem. Açık ihale yaparız, belediye başkanlığı çok para verirse belediye alır" dedi.

Bir dizi incelemelerde bulunmak ve 'Şehir Kimliği Çalıştayı' tanıtım toplantısına katılmak üzere hava yoluyla Kahramanmaraş'a gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce, Kahramanmaraş Valiliğinde, kamuoyunun yakından takip ettiği İztuzu Plajı ve Paris'te yaşanan terör saldırısıyla ilgili gazetecilerin sorularını cevapladı.

İztuzu Kumsalını Kurtarma Platforumu (İKUP) öncülüğündeki çevreci grubun plaj nöbetiyle ilgili açıklamada bulunan Bakan Güllüce şöyle konuştu: "Onu yargı durdurdu. Lüzumsuz bir reaksiyondu. Bir kere 1990 senesinden beri orası kiralanan bir yer. Sanki böyle ilk defa kiralanmış, ilk defa böyle bir şey olmuş gibi bir şey değil. Belediye başkanı ben niye işletmiyorum diye toplumu acite etti ve topladı. Bu işler artık devrini kapatmış, miadını doldurmuş işler. Yani öyle birkaç insanı toplayarak falan Türkiye ile bizim doğru kararlarımızdan yanlışa götüremezler. Biz sahillerin koruma altında olması gerektiğini, sahipsiz kalmaması gerektiğini düşünüyoruz. Aksi takdirde çok yanlış amaçlarla kullanılan yere dönüşüyor. Açık ihaleyle yapıyoruz, kim daha yüksek parayı verirse alır o işletir. Yargı kararından sonra yeniden ihale ederiz orayı, yeniden kim alırsa bilmiyorum, gerekçesini görmeden bir şey söyleyemem, açık ihale yaparız belediye başkanlığı çok para verirse belediye alır. Herhangi bir vatandaşımız verirse alır. Açık, gayet şeffaf, her şeye açık. Ama yok illa belediyeye diyorsan o da olmaz işte, olmaz o. Öyle birkaç kişiyi tahrik ederek de bir yere varılmaz, onu herkesin bilmesi lazım."

'Dünya sadece Fransa'da olduğu zaman değil, Türkiye'de olduğu zaman da aynı tepkiyi göstermeli'

Bakan Güllüce, bir gazetecinin Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleşen terör saldırısıyla ilgili sorusuna ise şu karşılığı verdi: "Paris olaylarıyla ilgili biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti hükümetleri, AKP hükümeti olarak hep kınamışızdır terörü. Terörün hiçbir tarafında, hiçbir kesimin doğru olmadığını söylemişizdir. Ama dünyaya bir ibret olması lazım diye de düşünüyorum. Terörü ne menem kötü bir şey görüyoruz. Biz yıllardır terörle muhatap olan bir ülkeyiz, on binlerce insan kaybettik. Bunun acısını çekmiş bir ülkeyiz. Orada yapılan da son derece çirkin bir şey. Hele hele Müslümanlığı da sembolize eden bazı figürlerle yapılması da çok daha çirkin bir şey. Dünyanın terörü iyi bilmesi lazım. Sadece Fransa'da olduğu zaman değil, Türkiye'de olduğu zaman da terörle ilgili aynı tepkiyi göstermeleri lazım."

Kahramanmaraş Valisi Mustafa Hakan Güvençer'den kentteki çalışmalarla ilgili kısa bir brifing alan Bakan Güllüce, daha sonra Şehir Kimliği Çalıştayı tanıtım toplantısına katılmak üzere Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'ne hareket etti.