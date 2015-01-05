Çevre Bakanlığı: İztuzu Plajı teslim alındı

İngiliz The Times’ın 1 numaralı açık alan seçtiği İztuzu Plajı ihaleyle İngiliz ortaklı DALÇEV isimli firmaya verildi. Bölgede yaşayan vatandaşlar ise duruma tepkili. Sahili işletecek yeni şirketin çevre hassasiyetine önem vermeyeceğini düşünen halk yedi gündür sahilin önünde eylem yapıyor.

Yürütmeyi durdurma kararı verildi, bakanlık alanı teslim aldı



Tesisin mevcut işletmecisi Ortaca Belediyesi elinde mahkeme kararı olduğunu söyleyerek tesisi boşaltmak istemiyor. DALÇEV de elinde mahkeme kararı olduğunu söyleyerek tesisin işletmesini almak istiyor. Bugün ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İztuzu'yla ilgili olarak yürütmeyi durdurma kararınının iptali kapsamında alanın teslim alındığını açıkladı.



Yeni Büyükşehir Yasası'nın yürürlüğe girmesiyle birlikte nüfusu 500 binin üzerinde olan her il büyükşehir statüsü kazandı. Yeni büyükşehir kanununun en çok etkilediği il ise Muğla oldu. Muğla’da eskiden belde belediyelerinin işlettiği tesisler belde belediyeleri yeni kanunla ortadan kalktığı için ihale düzenlenmesi adına il yönetimlerine (valilik) devredildi.

8 milyon TL'ye DALÇEV kazandı

DHA'nın haberine göre, valilikler ise kendilerine devredilen tesisler için ihaleler düzenledi. İşte İztuzu için her şey burada başladı. İztuzu Plajı bu yıl yaz aylarına kadar Dalyan Belediyesi tarafından işletiliyordu.



Yılda binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan tesis için daha sonra bir ihale açıldı. İhaleye iki talip vardı. Bunlardan biri artık Dalyan’ın bağlı olduğu Ortaca Belediyesi biri ise İngiliz ortaklı DALÇEV isimli şirketti. Sahilin işletilme ihalesini 8 milyon lira bedelle DALÇEV kazandı.



CHP’li Ortaca belediyesi ise sahil için düzenlenen ihalenin kendilerine haber verilmeden yapıldığını iddia etti.

Yürütmeyi durdurma kararı iptal edildi

DALÇEV’in ihaleyi kazanmasının ardından Ortaca Belediyesi ihalenin iptali için dava açtı. İdare mahkemesi 23 Haziran 2014 tarihinde DALÇEV’e verilen sahilin ihalesini iptal etti. İptalin gerekçesi olarak kararda, "Uygulanması halinde telafisi güç zarar doğura bilecek nitelikte bulunması, davalı idarenin savunması ve ara kararın cevabı alınıp ya da savunma ve ara kararı cevap verme süresi geçip yeni bir karar verilinceye kadar dava konusuna ilişkin yürütmeyi durdurulması kararı verilmiştir" denildi. Tarihler 15 Ekim’i gösterdiğinde ise Muğla 1’inci idare mahkemesi İztuzu’na yönelik olarak önceden verdiği yürütmenin durdurulması kararını yapılan itiraz üzerine bozdu.

CHP'li vekil konuyu TBMM'ye taşıdı

Sahilin bu durumu CHP Muğla Milletvekili Nurettin Demir tarafından meclise de taşındı. Nurettin Demir Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce’nin yanıtlaması sahilin son korunma durumunu öğrenmek için bir soru önergesi verdi.



Mahkemenin ihalenin iptali kararını bozmasından sonra Dalyan sakinleri eylemler yaparak yargı sürecini protesto etti.

Jandarma bölgeye kimseyi sokmuyor

Bugün gelinen süreçte ise İztuzu plajı hiç olmadığı kadar Türkiye gündemine oturdu. Plajın işletme hakkını alan İngiliz ortaklı özel şirket DALÇEV yetkilileri, mahkemenin yürütmenin durdurulması isteminin reddine karar vermesi üzerine 30 Aralık gecesi Boğazağzı Mevkisi’ndeki tesisleri devralmaya geldi.



Ortaca Belediye Başkanı Karaçelik, ellerinde Ortaca 1’inci Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından alınan işletme protokolünün hükümlerinin uygulanmasının tedbiren durdurulması dair karar olduğunu belirtip, duruma tepki gösterdi.



Jandarma tesislerde geniş güvenlik önlemi alırken, tesislerin bulunduğu bölgeye deniz ve karadan kimse sokulmadı.

DALÇEV: Haziran ayında almamız gerekiyordu

Olayla ilgili olarak konuşan DALÇEV Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Oruç, "Normalde Haziran’da işletmeyi teslim almamız gerekiyordu. Ancak, Ortaca Belediyesi’ndeki tesisler bize teslim edilmedi. Belediye bize birçok dava açtı. Adalete olan saygımız nedeniyle bugüne kadar herhangi bir işlem yapmadık. Davanın neticesini bekledik.



Elimizde tutanak var. Biz kapıyı kırıp açmadık. Açıktı girdik. Valilik, mahkeme kararını dün saat 17.00’de tebliğ etti. Biz de tesislere geldik. İşgalci değiliz. Karar sabah tebliğ edilmiş olsa sabah gelirdik. Hukuk mücadelesini biz kazandık. Bundan sonra herkes işine bakacak" dedi.

Ortaca Belediye Başkanı Hasan Karaçelik, "Elimizde Ortaca 1’inci Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından alınmış karar var. 25 Aralık’ta verilen bu kararda işletme protokolünün hükümlerinin uygulanmasının tedbiren durdurulması yazıyor. Buna göre ihaleyi alan firmanın gece yarısı bu uygulamayı yapmasına bir anlam veremiyorum" diyerek, tepkisini dile getirdi.

Bakanlık: İmara açılmamaktadır

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bugün İztuzu Plajı'yla ilgili olarak yaptığı açıklamada alanın teslim alındığını açıkladı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: Muğla ili sınırları içerisinde bulunan İztuzu plajı 1990 yılından bu güne kadar koruma-kullanma esasları kapsamında kiralanmaktadır.



Söz konusu kiralanan alan kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında kalan alan olup hiçbir şekilde imara açılmamaktadır. Günübirlik ziyaretçilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere sadece sunulan hizmetlere (otopark, şemsiye, şezlong, büfe gibi) karşılık ücret talep edilmekte olup, bunun dışındaki alan kullanımı ve alana girişlerden ücret talep edilmemektedir.



Yani İztuzu plajı halkımızın kullanımına bugüne kadar açık olduğu gibi bundan sonrada açık olacaktır. 29.12.2014 tarihinde 2014/1251 esası ile Muğla 2. İdare Mahkemesi tarafından İztuzu kumsalında bulunan günübirlik alanın tahliyesine ilişkin yürütmeyi durdurma kararı kalkmıştır. Mahkeme kararı doğrultusunda alan teslim alınmış olup, alanla ilgili her türlü tasarruf Bakanlığımız’a (TVKGM) aittir.