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Bilim / Teknoloji

İztuzu Plajı'nda direniş nöbeti 6. gününde

Muğla Dalyan'daki İztuzu Plajı'nda işletme hakkının Ortaca Belediyesi'nden alınarak bir şirkete verilmesine tepki gösteren vatandaşların çadırdaki eylemleri sürüyor

05 Ocak 2015 00:13

Bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çevreciler, DALÇEV'in tekrar İztuzu'ndaki tesislere girmemesi için yılbaşı gecesinden itibaren plajın girişinde nöbet tutmaya başladı. 6'ıncı gününe ulaşan nöbette katılımcı sayısı giderek artmaya başladı.

Katılanlar tarafından oluşturulan, eyleme destek verenlerin isimlerinin yer aldıgı panoya yeni isimler eklendi. Katılımcı sayısı 886'ya ulaştı. Anı defteri oluşturuldu, eyleme destek verenler düşüncelerini yazdı.

Eyleme destek için gelenler, getirdikleri kek ve kasalar dolusu meyveyi nöbete katalanlarla paylaştı. Ege Yolcu Grubu üyesi yaklaşık 20 motosiklet tutkunu da alanda çadır kurup geceyi burada konaklayarak geçirdi.

DHA'nın haberine göre, yerel sanatçılar Mete Şen ile Gökhan Budak bağlama eşliğinde türküler söyledi. Nöbete destek için gelenler zeybek oynayıp, halay çekti. CHP Muğla Milletvekilleri Nurettin Demir İle Süha Aldan'ın katıldığı etkinlikler gecenin ilerleye saatlerine kadar sürdü.

 

'Bunlar çevre dostu değil'

 

Dalyan'da yaşayan Hollandalı Çevre aktivisti emekli İngilizce öğretmeni Maria Joker, "Buraya destek için geldim. Yapılan bu işlem gerçekten çok kötü oldu. Anlamıyorum neden şirketin ismi DALÇEV. Çünkü bunlar çevre dostu değil. Biz buranın eski düzende işletilmesinden yanayız" dedi

Ege Yolcu Motor Grubu Başkanı Nadir Şahin de "İztuzu halkındır halkın elinden kalmalıdır" diyerek şöyle konuştu:
"Bu gece buraya eyleme destek olmak için geldik. Çadırlarımızı kuracağız ve geceyi burada geçireceğiz. Süreci basından takip ediyoruz. Ortaca Belediye Başkanı'nın açıklamalarına ve konuya vakıfız. Başkanın bütün söylediklerine aynen katılıyoruz. İztuzu'nun herhangi bir şirkete ve şahsa verilmesine değil, burada hukuksuz bir ihale süreci var, şikayetimiz sadece bunadır."

Dalyan'da yerleşik olarak yaşayan İngiliz Liz Lowles da panodaki katılımcılar arasına ismini yazıp, imzaladıktan sonra, "Yıllar önce de burada buna benzer bir eylem başlamıştı. Şimdi de bugün yapılan bu eyleme bizler destek veriyoruz" dedi.

 

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