T24 LogoT24 Logo
Çevre

İztuzu Plajı'na tahliye kararı durduruldu

İztuzu Plajı'nın özel bir şirkete devri için yapılacak tahliye, Muğla 2. İdare Mahkemesi tarafından durduruldu

29 Kasım 2014 17:53

Muğla’nın Dalyan ilçesinde caretta carettalarıyla ünlü İztuzu Plajı’nda, tesislerin özel bir şirkete devri için yapılacak tahliye, ek sürenin dolmasına iki gün kala Muğla 2. İdare Mahkemesi tarafından durduruldu.

 

‘Yeni bir karar verilinceye kadar ‘yürütme durduruldu’

 

Ortaca Belediyesi’nin Muğla Valiliği aleyhine açtığı davanın 27 Kasım’da görülen duruşmasında, dava konusu işlemin ‘yürütmesinin durdurulmasına’ karar verildi. Bu kararla İztuzu’nun devri için tahliyesi şimdilik durdurulmuş oldu. Yürütmenin durdurulması kararı, plajdaki mevcut tesisin ‘ ticari faaliyetinin sürmemesinden telafisi güç zarar doğabilecek olması ‘ gerekçesiyle. Karar, davalı idarenin savunması ve ara kararı cevabı alınıp ya da savunma ve ara kararına cevap verme süresi geçip yeni bir karar verilinceye kadar geçerli olacak. 

 

Haziran ayında özel şirkete verilmişti

 

Diken’de yer alan habere göre, İztuzu Plajı, geçen haziranda Valilik bünyesindeki İngiliz ortaklı DALÇEV adlı özel şirkete verilmişti. Bunun üzerine İztuzu Kumsalını Kurtarma Platformu (İKUP), kamuoyunun bilgilendirilmediğini, ihalesiz kiralanma yapıldığını ve Ortaca Belediyesi’nin taleplerinin yok sayıldığını öne sürerek imza kampanyası başlattı.

Ortaca Belediyesi, İztuzu’nun işletmesinin kendilerine verilmesi ve ihalenin iptali için Ortaca Kaymakamlığı’na Muğla İdare Mahkemesi’nde iki ayrı dava açtı. Mahkeme, 23 Haziran’da oybirliğiyle dava konusu ihalenin yürütmesinin durdurulmasına karar verdi. Aynı mahkeme itirazlar üzerine aldığı ikinci bir kararla, durdurma kararını 29 Eylül’de kaldırdı.

 

Ek süre talebi kabul edilmişti

 

Mahkemenin bu kararı üzerine işletme hakkını elinde bulunan Valilik, 6 Kasım’da Kaymakamlığa İztuzu’nun boşaltılması için bir yazı gönderdi. Tahliye kararı, 20 Kasım günü insan zinciri oluşturularak protesto edilmiş, CHP’li Ortaca Belediye Başkanı Hasan Karaçelik’in tesislerdeki demirbaşların envanterinin çıkartılması için istediği ek süre talebi kabul edilip, tahliye işlemi 10 gün ertelenmişti

Haberin tamamını okumak için tıklayınız… 

ETİKETLER

iztuzutahliyeplajmahkemeözelleştirmedurdurma

İlgili Haberler

İztuzu Plajı için yürütmeyi durdurma kararı verildi

Dünyaca ünlü İztuzu Plajı'nın Ortaca Kaymakamlığı'nca yabancı bir kuruluşun da ortak olduğu özel bir şirkete kiralaması aleyhine açılan davada yürütmeyi durdurma kararı verildi

İztuzu Plajı ihalesinde yürütmeyi durdurma kararı kaldırıldı

Muğla 1’inci İdari Mahkemesi, 'Devir işleminin uygulanması halinde telafisi güç zarar doğurabileceği' gerekçesiyle verilen yürütmeyi durdurma kararını kaldırdı

İztuzu Plajı'na boşaltma kararı

Dünyaca ünlü İztuzu Plajı'nın özel bir şirkete kiralaması aleyhine açılan davada yürütmeyi durdurma kararının kaldırılmasının ardından plaj tahliye ediliyor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24