İztuzu Plajı'na tahliye kararı durduruldu

Muğla’nın Dalyan ilçesinde caretta carettalarıyla ünlü İztuzu Plajı’nda, tesislerin özel bir şirkete devri için yapılacak tahliye, ek sürenin dolmasına iki gün kala Muğla 2. İdare Mahkemesi tarafından durduruldu.

‘Yeni bir karar verilinceye kadar ‘yürütme durduruldu’

Ortaca Belediyesi’nin Muğla Valiliği aleyhine açtığı davanın 27 Kasım’da görülen duruşmasında, dava konusu işlemin ‘yürütmesinin durdurulmasına’ karar verildi. Bu kararla İztuzu’nun devri için tahliyesi şimdilik durdurulmuş oldu. Yürütmenin durdurulması kararı, plajdaki mevcut tesisin ‘ ticari faaliyetinin sürmemesinden telafisi güç zarar doğabilecek olması ‘ gerekçesiyle. Karar, davalı idarenin savunması ve ara kararı cevabı alınıp ya da savunma ve ara kararına cevap verme süresi geçip yeni bir karar verilinceye kadar geçerli olacak.

Haziran ayında özel şirkete verilmişti

Diken’de yer alan habere göre, İztuzu Plajı, geçen haziranda Valilik bünyesindeki İngiliz ortaklı DALÇEV adlı özel şirkete verilmişti. Bunun üzerine İztuzu Kumsalını Kurtarma Platformu (İKUP), kamuoyunun bilgilendirilmediğini, ihalesiz kiralanma yapıldığını ve Ortaca Belediyesi’nin taleplerinin yok sayıldığını öne sürerek imza kampanyası başlattı.

Ortaca Belediyesi, İztuzu’nun işletmesinin kendilerine verilmesi ve ihalenin iptali için Ortaca Kaymakamlığı’na Muğla İdare Mahkemesi’nde iki ayrı dava açtı. Mahkeme, 23 Haziran’da oybirliğiyle dava konusu ihalenin yürütmesinin durdurulmasına karar verdi. Aynı mahkeme itirazlar üzerine aldığı ikinci bir kararla, durdurma kararını 29 Eylül’de kaldırdı.

Ek süre talebi kabul edilmişti

Mahkemenin bu kararı üzerine işletme hakkını elinde bulunan Valilik, 6 Kasım’da Kaymakamlığa İztuzu’nun boşaltılması için bir yazı gönderdi. Tahliye kararı, 20 Kasım günü insan zinciri oluşturularak protesto edilmiş, CHP’li Ortaca Belediye Başkanı Hasan Karaçelik’in tesislerdeki demirbaşların envanterinin çıkartılması için istediği ek süre talebi kabul edilip, tahliye işlemi 10 gün ertelenmişti

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