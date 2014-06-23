İztuzu Plajı için yürütmeyi durdurma kararı verildi

Ortaca Belediye Başkanlığı'nın, dünyaca ünlü İztuzu Plajı’nın belediyeden alınarak yabancı bir kuruluşunda ortak olduğu özel bir şirkete kiralanmasının ardından Ortaca Kaymakamlığı aleyhine Muğla İdare Mahkemesi'ne açtığı davada yürütmeyi durdurma kararı verildi.

Cumhuriyet gazetesinden Mete Kızık'ın haberine göre, bugün yapılan 2014/809 esas No'lu duruşma sonunda mahkeme yürütmenin durdurulması kararı verdi.

Kararda, "Dava konusu işlemin tahliyeye ilişkin olması ve uygulanması halinde telafisi güç zarar doğurabilecek nitelikte bulunması nedeniyle, davalı idarenin savunması ve ara kararı cevabı alınıp ya da savunma ve ara kararına cevap verme süresi geçip yeni bir karar verilinceye kadar dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulmasına, savunma ve ara kararına cevap verilebilmesi için davalı idareye 15 gün süre tanınmasına, 23 Haziran 2014 tarihinde oy çokluğuyla karar verildi" ifadelerine yer verildi.

Kamuoyunda da yoğun tepkilere yol açan ve binlerce imza toplanan İztuzu'nun özelleştirilerek kiralanmasına karşı dün de Dalyan Mahallesi'nden tur tekneleriyle İztuzu Plajı Boğazağzı mevkisine gelen göstericiler, plajda el ele tutuşarak insan zinciri oluşturmuştu.



Ellerinde "İztuzu halkındır halkın kalacak", "İztuzu plajı özelleştirilemez", "Diren İztuzu", "İztuzu çocuklarımızın geleceğidir" yazılı dövizler taşıyan eylemciler plajın özelleştirilmesine tepki göstermişti. İztuzu Plajını Kurtarma Platformu Sözcüsü Binnaz Ceylan, “Devletin malının ticari bir şirkete sermaye yapılarak "Kamu İhale Kanunu"nun amir hükümlerinden kaçılmak istendiğini” vurgulamıştı.

İ hale bile edilmeden özel şahsa verilmişti

Büyükşehir Yasası ile Dalyan Belediyesi’nin belediye niteliğinin kaybolmasıyla plajların çalıştırılması için Ortaca Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’ne yılbaşından önce resmi müracaat yapmış, Ancak plajın Dağdibi ve Boğazağzı mevkisi ihale edilmeden özel bir şahsa verilmiş durum da Ortaca Belediyesi’ne telefonla bildirilmişti.



Bunun üzerine Kamu malının sadece para kazanmak amacıyla çalıştırılmasının doğru olmadığını belirterek Ortaca Belediye Başkanı Hasan Karaçelik, “Bu kararı tanımadığımızı ve tanımayacağımızı, kararın yeniden gözden geçirilmesinin Ortaca ve Dalyan halkının menfaatine olacağı konusunda ilgililere uyarılarımızı ilettik. Bu plaj 15 yıldır Dalyan Belediyesince çalıştırılmaktaydı. Yasal girişimlerde bulunacağız. Hukuka güveniyoruz” demişti.