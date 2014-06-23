T24 LogoT24 Logo
Gündem

Alaçatı'da Hazine arazileri imara açılıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yeni yönetmeliğe göre, Çeşme Alaçatı'da Hazine'ye ait en kıymetli yerlerde otel ve günübirlik tesis yapılacak

23 Haziran 2014 22:06

İzmir'in Çeşme ilçesinde bulunan Alaçatı'da belirlenen toplam 7 yer, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından girişimçilerin kullanımına açıldı.

CnnTürk'ün haberine göre, Alaçatı Mahallesi Liman Mevkii'nde otel veya tatil köyü, Alaçatı Mahallesi Liman Mevkii'nde günübirlik tesis, Alaçatı Mahallesi Liman Mevkii'nde otel veya tatil Köyü, Alaçatı Mahallesi Liman Mevkii'nde günübirlik tesis yeri olarak 4 yer belirlendi.

Yine Çeşme Altınkum turizm merkezi Musalla Mahallesi Çatalazmak Mevkii'nde günübirlik tesis, Çeşme Musalla Mahallesi Çatalazmak Mevkii'nde günübirlik tesis olarak iki yer ve Selçuk Pamucak turizm merkezi Selçuk Köyü Pamucak Mevkii'nde de bir otel veya tatil köyü olmak üzere, toplam 7 yer belirlendi.


Kültür ve Turizm Bakanlığı Resmi Gazete'de yayımladığı bu yerler için girişimcilerin en geç 8 Ağustos tarihine kadar Kültür ve Turizm Bakanlığı'na başvurması gerektiğini hatırlattı.

Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç, tahsis edilen yerlerin Çeşme ve Alaçatı'nın en kıymetli alanları olduğunu belirterek, tahsislerin Alaçatı'da Süzer Otel'in üstü, Solto Otel'in yanı, Sideside Beach'ten önceki koy, Çeşme Ovacık Çatalazmak bölgesi, Altınkum'un yanı olarak tarif etti.

Dalgıç, turizm tahsislerini uzun zamandır beklediklerini belirterek, şöyle dedi: "Uzun süredir bu tahsislerin yapılması taraftarıyım. Devletin elindeki yerlerin tahsise çıkılması lazımdı. Olumlu bir gelişme olarak görüyorum. Bu alanlar, Çeşme'nin en kıymetli yerleri. Yatırımcının önünü açmak lazım. Planlar hazır. Yatırımcının önünü açabilmek için ruhsatları hızlı bir şekilde vereceğiz."

 

ETİKETLER

alaçatıkültür ve turizm bakanlığıimarhazine

İlgili Haberler

Alaçatı'daki içkili restoranlar Diyanet'e devredildi

İzmir Valiliği tarafından oluşturulan komisyon, Alaçatı Belediyesi'ne ait içkili restoran ve içki satışı yapan 22 dükkan ile 4 dönümlük arsayı Diyanet İşleri Başkanlığı'na devretti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24