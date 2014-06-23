Alaçatı'da Hazine arazileri imara açılıyor

İzmir'in Çeşme ilçesinde bulunan Alaçatı'da belirlenen toplam 7 yer, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından girişimçilerin kullanımına açıldı.

CnnTürk'ün haberine göre, Alaçatı Mahallesi Liman Mevkii'nde otel veya tatil köyü, Alaçatı Mahallesi Liman Mevkii'nde günübirlik tesis, Alaçatı Mahallesi Liman Mevkii'nde otel veya tatil Köyü, Alaçatı Mahallesi Liman Mevkii'nde günübirlik tesis yeri olarak 4 yer belirlendi.

Yine Çeşme Altınkum turizm merkezi Musalla Mahallesi Çatalazmak Mevkii'nde günübirlik tesis, Çeşme Musalla Mahallesi Çatalazmak Mevkii'nde günübirlik tesis olarak iki yer ve Selçuk Pamucak turizm merkezi Selçuk Köyü Pamucak Mevkii'nde de bir otel veya tatil köyü olmak üzere, toplam 7 yer belirlendi.



Kültür ve Turizm Bakanlığı Resmi Gazete'de yayımladığı bu yerler için girişimcilerin en geç 8 Ağustos tarihine kadar Kültür ve Turizm Bakanlığı'na başvurması gerektiğini hatırlattı.

Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç, tahsis edilen yerlerin Çeşme ve Alaçatı'nın en kıymetli alanları olduğunu belirterek, tahsislerin Alaçatı'da Süzer Otel'in üstü, Solto Otel'in yanı, Sideside Beach'ten önceki koy, Çeşme Ovacık Çatalazmak bölgesi, Altınkum'un yanı olarak tarif etti.



Dalgıç, turizm tahsislerini uzun zamandır beklediklerini belirterek, şöyle dedi: "Uzun süredir bu tahsislerin yapılması taraftarıyım. Devletin elindeki yerlerin tahsise çıkılması lazımdı. Olumlu bir gelişme olarak görüyorum. Bu alanlar, Çeşme'nin en kıymetli yerleri. Yatırımcının önünü açmak lazım. Planlar hazır. Yatırımcının önünü açabilmek için ruhsatları hızlı bir şekilde vereceğiz."