İztuzu Plajı'na boşaltma kararı

Muğla 1’inci İdari Mahkemesi, Ortaca ilçesi Dalyan Mahallesi’nde bulunan dünyaca ünlü İztuzu Plajı’nın ihalesine yönelik önceden verdiği durdurma kararını itiraz üzerine kaldırılmasının ardından Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, İztuzu plajının boşaltılması için tahliye yazısı gönderdi.

Sol Haber Portalı’nda yer alan habere göre, Muğla Valiliğince Ortaca Belediyesine tebliğ edilen ilgili yazıda "Ortacanın doğal sit alanları ile Özel Çevre koruma gölgelerinde bulunan devletin hüküm ve tasarrufu altındaki günübirlik alan ve tesislerin boşaltılarak Valiliğe (Çevre ve Şehircilik Müdürlüğüne) teslimi talep edilmiştir. Söz konusu yerlerin 20 Kasım Perşembe günü (Sarıgerme kumsalı için saat 15: 00'da; Dalyandaki yerler için sat 16: 00'da) mahallinde yapılacak boşaltma ve teslim işlemlerini ile ilgili olarak söz konusu yerlerde belediyenize ait eşya vs. boşaltılarak teslime hazır hale getirilmesi istenmektedir." denildi.

İl Müdürlüğü’nün gönderdiği yazıda plaj tahliyesinde tanıdığı süre önümüzdeki 20 Kasım Perşembe günü sona erecek. İztuzu plajı boşaltılmadığı taktirde kolluk kuvvetleri marifetiyle tahliye edilmesi bekleniyor.

Ortaca Belediyesi’nin işlettiği İztuzu plajının, yapılan plaj işletme ihalesini kazanan DALÇEV A.Ş.’ye devri ile ilgili İlçe Kaymakamlığı’nın aldığı tahliye kararının iptali ve İztuzu plajının Valiliğe devri talebiyle açtığı davada; 1. İdare Mahkemesi, verdiği yürütmeyi durdurma kararını, geçtiğimiz 29 Eylül pazartesi günü verdiği ara karar ile kaldırmıştı.

Ortaca Belediyesi’nin Valilik aleyhine Muğla 2. İdare Mahkemesinde; yürütmeyi durdurma ve Valiliğin verdiği, ‘İztuzu plajının Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne devredilmesi’ kararının iptal edilmesi talebiyle açtığı davada; 2. İdare Mahkemesi de verdiği yürütmeyi durdurma kararını, geçtiğimiz 28 Ekim Salı günü verdiği ara karar ile kaldırmıştı. Ortaca Belediyesi’nin 1. İdare Mahkemesi’nde açtığı davada, İztuzu plajının Valiliğe devri ve 2. İdare Mahkemesi’nde açtığı davada ise Valiliğin verdiği, ‘İztuzu plajının Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne devredilmesi’ kararının iptal talepleri ile ilgili 1. ve 2. İdare Mahkemelerinden henüz esasa ilişkin kararlar çıkmadı.

Verdikleri yürütmeyi durdurma kararlarını kaldırmalarının ardından, 1. ve 2. İdare Mahkemelerinin verecekleri esasa ilişkin kararlara çevrilirken, Aydın Bölge İdare Mahkemesi, Muğla 1. İdare Mahkemesi’nin verdiği yürütmeyi durdurma kararını kaldırmasını onayladı.

Tahliye yazısı gönderildi

Edinilen bilgilere göre; İki mahkemenin de verdikleri yürütmeyi durdurma kararlarını kaldırmaları ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü harekete geçti ve Ortaca Belediyesi DALBEL A.Ş.’ye iletilmek ve belediyenin plajı boşaltmasını sağlamak üzere Ortaca Kaymakamlığı’na tahliye kararını bildiren yazıyı gönderdi. Ortaca Kaymakamlığı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden gelen yazıya istinaden Ortaca Belediyesi’ne DALBEL A.Ş.’nin İztuzu plajını tahliye etmesi için yazı gönderdi.

20 Kasım'a kadar boşaltılacak

Kaymakamlığın Belediye’ye gönderdiği yazıda DALBEL A.Ş.’nin İztuzu plajını boşaltması için tanıdığı süre, önümüzdeki 20 Kasım Perşembe günü dolacak. DALBEL A.Ş. kendisine tanınan son güne kadar İztuzu plajını boşaltmadığı taktirde İlçe Kaymakamlığı kolluk kuvvetleri marifetiyle plajı boşaltması bekleniyor.