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Çevre

İztuzu Plajı ihalesinde yürütmeyi durdurma kararı kaldırıldı

Muğla 1’inci İdari Mahkemesi, 'Devir işleminin uygulanması halinde telafisi güç zarar doğurabileceği' gerekçesiyle verilen yürütmeyi durdurma kararını kaldırdı

16 Ekim 2014 00:55

Muğla 1’inci İdari Mahkemesi, Ortaca ilçesi Dalyan Mahallesi’nde bulunan dünyaca ünlü İztuzu Plajı’nın ihalesine yönelik önceden verdiği durdurma kararını itiraz üzerine kaldırdı. CHP’li Milletvekili Prof. Dr. Nurettin Demir, konuyu Meclis gündemine taşıdı.

DHA'da yer alan habere göre, Ortaca Kaymakamlığının İztuzu Plajı’nın Ortaca Belediyesinden alınarak ihaleyi kazanan firmaya teslim edilmesine ilişkin kararına karşı açtığı davada mahkeme geçen 23 Haziran’da ihaleyi durdurma kararı aldı. Mahkeme durdurma kararında , ‘Devir işleminin uygulanması halinde telafisi güç zarar doğurabileceği’ne vurgu yaptı. Ancak aynı mahkeme itirazlar üzerine aldığı ikinci bir kararla durdurma kararını geçen 29 Eylül’de kaldırdı. 

Konuyu Meclis gündemine taşıyan CHP’li Demir, Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce’nin yanıtlaması talebiyle meclise verdiği soru önergesinde, “Verilen yürütmeyi durdurma kararı 29 Eylül Pazartesi günü alınan ikinci bir kararla kaldırıldı. Büyükşehir Yasası’yla ihale bile edilmeden peşkeş çekilen İztuzu Plajı için verilen yürütmeyi durdurma kararının kaldırılması İztuzu plajının geleceğini tehlikeye atmaktadır, endişeleri artırmaktadır” dedi.

Ortaca Belediyesinin 2’nci İdare Mahkemesinde açtığı ikinci davada; İztuzu Plajı’nın Valilik tarafından Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne devredilmesine ilişkin kararın iptali ve yürütmenin durdurulmasını talebi henüz sonuçlanmadı, mahkeme şu ana kadar henüz bir karar vermedi.

 

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