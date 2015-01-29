Çevre Bakanlığı'ndan İztuzu ihalesine 'iptal' kararı

Yargı kararlarıyla bir belirsizlik içine giren İztuzu Sahili’nin ihalesi iptal ediliyor. Alanda bulunan caretta caretta kaplumbağlarının bakımı Muğla Üniversitesi’ne emanet edilecek.

Hürriyet'ten Can Mumay'ın haberine göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgilere göre İztuzu'nda her hangi ticari faaliyete izin verilmeyecek. Sahilde şezlong ve şemsiyeler ortadan kaldırılacak. Denize girmek isteyen halk belirlenen bölgede ücretsiz olarak sahilden istifade edebilecek.

Konuyla ilgili olarak Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce de Twitter üzerinden açıklama yaptı. Güllüce'nin paylaşımları şöyle:



