Yanukoviç: Ukrayna faşistlerin elinde

Ukrayna'nın azledilen Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç, düzenlediği basın toplantısında 'devrilmediği' iddiasını sürdürüp "Ukrayna'yı terk etmek zorunda kaldım çünkü bana ve aileme karşı yakın tehditler vardı" dedi. Yanukoviç ayrıca "Ukrayna'da iktidar faşistlerin eline geçti" suçlamasında da bulundu.

Ukrayna’nın görevden alınan Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç ‘ses’ verdi. Rusya'nın güneyinde bulunan Rostov-on-Don şehrinde bir basın toplantısı düzenledi.

radikal.com.tr'de yer alan habere göre, Rus savaş uçakları eşliğinde kentteki askeri havaalanına inen Yanukoviç basın toplantısında uzlaşmaz tavrını sürdürüp ‘devrilmediği’ iddiasını sürdürdü. Yanukoviç, “Beni kimse devirmedi. Ukrayna’yı terk etmek zorunda kaldım çünkü bana ve aileme karşı yakın tehditler vardı” dedi. Yanukoviç ayrıca “Ukrayna’da iktidar faşistlerin eline geçti” suçlamasında da bulundu.

Nerede olduğu bilinmeyen ‘firardaki’ Yanukoviç dün son olarak Rus medyasına yaptığı yazılı açıklama ile kendini azleden parlamentonun kararının ‘meşruiyetinin olmadığını’ savunup şöyle demişti: “Ben, Viktor Fedoroviç Yanukoviç, kendimi Ukrayna’nın resmi devlet başkanı olarak görüyorum."

Yanukoviç cumartesi günü de ekrandan halka seslenip “Halkımı çetelerden kurtaracağım” demişti. Rusya’dan ‘kişisel güvenliği için garanti isteyen’ Yanukoviç’in bu talebinin Moskova tarafından kabul edildiği belirtilmişti.