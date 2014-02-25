Yanukoviç'in danışmanına silahlı saldırı

Ukrayna'da 88 kişinin çatışmalarda hayatını kaybetmesi sonrasında parlamento tarafından azledilen Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in danışmanı silahlı saldırıya uğradı.

Yanukoviç'in danışmanı Andrey Kluyev'in silahla bacağından vurulduğu belirtildi. Saldırı sırasında Yanukoviç'in Kluyev'le birlikte olup olmadığı bilinmiyor.

Oylama ertelendi

ntvmsnbc.com'da yer alan habere göre, Ukrayna parlamentosu ise, ulusal birlik hükümetinin kurulması için yapılacak oylamayı Perşembe gününe erteledi.

Meclis sözcüsü ve geçici devlet başkanlığı görevlerini yürüten Aleksander Turçinov, "Ulusal birlik hükümetine dair oylamanın Perşembe günü yapılması gerekiyor" dedi. Oylamanın bugünkü oturumda gerçekleşmesi bekleniyordu.

'Ya bizimlesin ya da bize karşı'

Ukrayna'daki siyasi krizle ilgili bir açıklamada da Rusya'dan geldi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'yı "ya bizimlesin ya bize karşı" prensibiyle seçim yapmaya zorlamanın tehlikeli olduğunu söyledi.

Moksova'da Lüksemburg Dışişlerli Bakanı Jean Asselborn ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Lavrov, Ukrayna'nın ortak Avrupa ailesinin bir parçası olarak kalmasından yana olduklarını dile getirerek, Ukrayna'nın içişlerine karışılmaması gerektiğinin altını çizdi.

Lavrov, "Biz, bu konudaki temel prensibimizin Ukrayna'nın içişlerine karışmamak olduğunu belirttik. Herkesin buna benzer bir tavır içinde olacağını ve Ukrayna'daki tüm siyasi taraflarla diyalog içinde hareket edeceğini düşünüyoruz. Ukrayna'yı, ya bizimlesin ya bize karşı prensibiyle seçim yapmaya zorlamak tehlikeli" dedi.