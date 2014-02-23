Ukrayna'da azledilen Yanukoviç'in yetkileri Turçinov'a geçti

Ukrayna'da Salı gününe kadar yeni bir hükümetin kurulacağı açıklanırken Parlamento Başkanı Aleksandr Turçinov da geçici devlet başkanı ilan edildi.

Parlamento Başkanı Turçinov, milletvekillerinin Salı'ya kadar ulusal birlik hükümeti kurulması konusunda anlaştığını belirtti. Turçinov, "Bu bizim öncelikli görevimiz" dedi. Parlamento ayrıca kaçak Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in yetkililerinin geçici olarak Turçinov'a devredilmesine karar verdi.

Ukrayna parlamentosu dün Kiev’deki sarayı muhaliflerin eline geçen Yanukoviç'in azledilmesi yönünde karar almıştı. Yanukoviç’in güçlü olduğu yerel yönetimler ise başkenti tanımadıklarını kendi kararlarını alacaklarını açıklamıştı.