Ukrayna Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç görevden alındı

Ukrayna Parlamentosu, Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'i görevden aldı. Parlamento, Ukrayna'da 25 Mayıs'ta devlet başkanlığı seçimi yapılmasını kararlaştırdı.

Ukrayna'da 77 kişinin ölümüyle sonuçlanan olaylar sonrasında iktidar ve muhalefet bir anlaşma imzalayarak şiddet olaylarının önüne geçmişti. Ancak ülkedeki siyasi kriz devam ediyor.

Başkent Kiev'den ayrılarak ülkenin kuzeyinde daha güvenli bir bölgeye giden Ukrayna Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç, parlamento tarafından görevden alındı.

Parlamento, 25 Mayıs'ta devlet başkanlığı seçimlerinin yapılmasına da karar verdi. Milletvekilleri karar sonrası ulusal marşını hep bir ağızdan okudu.

Kiev'i terk eden Yanukoviç ise geçtiğimiz saatlerde devlet televizyonunda yaptığı açıklamada, görevini ve ülkeyi terk etmeyeceğini söyledi. Yanukoviç parlamentonun kararlarını da "yasadışı" olarak değerlendirdi.

Devlet televizyonunda konuşan Viktor Yanukoviç, aracının silahlı saldırıya uğradığını da iddia etti. Ancak görüntülerde Yanukoviç'in vücudunda herhangi bir yara olmadığı görülüyordu.