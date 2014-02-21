Ukrayna'da Yanukoviç geri adım attı, hapisteki eski başbakana af çıktı

Ukrayna Ukrayna Cumhurbaşkanı Viktor Yanukoviç, erken seçime gideceklerini söyledi. Yanukoviç, devlet başkanının yetkilerini kısıtlayan 2004 Anayasası'na geri dönüleceğini de belirtti. Varılan anlaşmanın ardından Ukrayna parlamentosu sürpriz şekilde muhalif lider ve eski başbakan Yulya Timoşenko'nun serbest bırakılmasına izin veren yasayı onayladı.

Ukrayna'da üç gündür devam eden çatışmalarda şu ana kadar 90 kişi hayatını kaybetti. Ülkedeki şiddeti durdurmak için muhalefet ve Ukrayna Devlet Başkanı Victor Yanukoviç uzlaşmaya vardı.

Ukrayna Devlet Başkanı Yanukoviç, ülkedeki siyasi krizi aşmak için devlet başkanlığı seçimlerini erkene alacaklarını söyledi.

Anlaşmanın içeriği

Anlaşma 48 saat içinde Yanukoviç'in yetkilerini daraltan 2004 anayasasına dönülmesini, 10 gün içinde ulusal birlik hükümet kurulmasını, Eylül'de anayasa reformunun tamamlanmasını ve devlet başkanlığı seçiminin yıl sonuna kadar yapılmasını öngörüyor. Ülkede son aylarda yaşanan şiddet olayların siyasi iktidar, muhalefet ve Avrupa Konseyi’nin ortak gözetimi altında araştırılacağının belirtildiği anlaşma metninde ayrıca, Ukraynalı makamların olağanüstü hâl ilan edemeyeceği kaydedildi.

Varılan anlaşmaların yerine getirilmesi ise Ukrayna’daki ilgili tarafların yanı sıra AB ve Rusya tarafından denetlenecek.

İçişleri bakanı görevden alındı

Ukrayna parlamentosu, muhalefetin baskısı doğrultusunda, İçişleri Bakanı Vitaliy Zaharçenko'nun da gösterilerdeki "şiddet" gerekçesiyle görevden alınmasını kararlaştırdı.

Şartsız af

Ukraynalı vekiller ayrıca gösteriler sırasında şiddet olaylarına karıştığı gerekçesiyle gözaltına alınan veya yargılanması söz konusu olan tüm bireylerin affına da şartsız onay verdi.

Timoşenko'ya af

Parlamentoda alınan jet kararlar arasında, hapisteki eski başbakan Timoşenko'nun serbest bırakılmasına izin verilmesini öngören yasa da bulunuyor. 2011'de yedi yıl hapis cezası almasına yol açan suç unsuru ortadan kaldırılan Timoşenko'nun serbest kalmasını sağlayacak yasa yürürlüğe girmesi için Yanukoviç tarafından imzalanması gerekiyor.

Yanukoviç 2010 yılında iktidara geldikten sonra siyasi rakibi Timoşenko’yu Rusya ile yasadışı doğal gaz anlaşması yaptığı gerekçesiyle yargılatarak hapse attırmıştı. Ukrayna'daki Batı destekli 'Turuncu Devrim'in öncülerinden olan Timoşenko, halen ülkenin doğusundaki Harkov kentindeki cezaevinde kalıyor.