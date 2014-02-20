Ukrayna'da ölü sayısı 60'a yükseldi, muhalifler 67 polisi rehin aldı

Ukrayna'da dün gece sağlanan ateşkese rağmen polisle göstericiler arasındaki çatışmalar bugün de sürüyor. İki günde yaklaşık 90 kişi hayatını kaybetti. Göstericiler yakaladıkları 67 polisi rehin alırken, çatışmaların yaşandığı bir otelin lobisi morga dönüştü.

Hükümet karşıtı göstericiler Kiev'deki Bağımsızlık Meydanı'nı bugün tekrar ele geçirirken; muhaliflere göre, çıkan çatışmalarda en az 60 protestocu hayatını kaybetti. hurriyet.com.tr'de yer alan habere göre, EuroMaidan Tıp Merkezi Koordinatörü Svyatoslav Khanenko, "Bugün 60'tan fazla protestocu öldü. Hepsinde de mermi yaraları vardı" dedi.

Cesetler sokaklarda kaldı

Ölenlerin vücutlarında kurşun yaraları olduğunu bildiren AFP fotomuhabiri, yerlerde boş kovanlar gördüğünü belirterek, çatışmalarda gerçek mermi kullanıldığını aktardı. Ancak muhabir, mermileri hangi tarafın kullandığının bilinmediğini ifade etti. Zira emniyet yetkilileri de çatışmalarda sadece plastik mermi kullandıklarını ve meydana bakan bir binadaki keskin nişancının gerçek mermiyle 20 polisi yaraladığını iddia etti.

Onlarca polis rehin alındı

Bugünkü olaylarda en az iki polisin öldüğünü açıklayan İçişleri Bakanlığı, protestocuların 67 polisi de rehin aldığını duyurdu. Bakanlık, "Polisler rehineleri kurtarmak için silah kullanma hakkına sahip" açıklamasını yaptı. Açıklamada, üç polisin de kayıp olduğu belirtildi. Bu sabaha kadar 28 kişinin hayatını kaybettiği Ukrayna'da, protestoların hedefindeki Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç dün gece muhalefet liderleri ile yaptığı görüşmelerin ardından taraflar ateşkes ilan edildiğini açıklamıştı.

Rusya: Paspas ettirmeyiz

Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev, Ukrayna hükümetinin "paspas gibi ayaklar altına alınmaması için" meşruluğunu ve işlevselliğini koruması gerektiğini söyledi.

Moskova'da hükümet üyeleriyle bir araya Medvedev, ülkesinin Ukrayna ile işbirliğine devam edeceğini belirterek, "Ukraynalı partnerlerimizle anlaştığımız tüm konularda işbirliğine devam edeceğiz, verdiğimiz sözleri yerine getirmek için uğraşacağız" dedi.

Medvedev, "Ancak bunun için Ukrayna hükümetinin görevinin başında olması lazım, hükümet, paspas gibi ayaklar altına alınmaması için meşru ve işlevsel olmalı" ifadelerini kullandı.

Ateşkes kısa sürdü

İktidarlar ana muhalefet partileri arasında gece sağlanan ateşkes sabaha karşı 03.00 sularında aşırı milliyetçi “Sağ cephe” bloku tarafından bozuldu. Sağ cephe, “Trizub”, “Vatansever Ukrayna”, “Beyaz balyoz”, “Sosyal Nasyonal Asamble” ile “Una Unso” partileri birleşiminden oluşuyor. Sağ blokun lideri sayılan Dmitriy Yaroş sabaha karşı Maidan kürsüsüne çıkarak, “Biz kimseyle ateşkes imzalamadık. Yatsenyuk, Kliçko ve Tyagnibok’a Yanukoviç’in verdiği sözler zaman kazanma taktiğinden başka bir şey değildir. Bu yüzden biz sağ cephe olarak düşmanın toparlanmasına izin vermemek için ateşkese itaat etmiyor, karşı saldırıya geçiyoruz” dedi.

Yaroş’un bu açıklamasından kısa bir süre sonra Kiev’deki Bağımsızlık Meydanı başta olmak üzere ülke çapında çatışmalar yeniden başladı.