Ukrayna'da ateşkes işe yaramadı



Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in çarşamba günü ilan ettiği ateşkes, uzun soluklu olmadı. Kiev'deki Bağımsızlık Meydanı'nda (Maidan) güvenlik güçleriyle hükümet karşıtları arasındaki kanlı çatışmaların perşembe sabah saatlerinde yeniden başladığı bildirildi.

Yüzlerce maskeli protestocunun akın ettiği meydanda, göstericilerle güvenlik güçleri arasındaki çatışmalar devam ediyor. Hükümet karşıtlarının molotof kokteyllerine, özel birliklerin ağır silahlarla karşılık verdiği ve perşembe günü en az 27 kişinin hayatını kaybettiği bildiriliyor.

'Keskin nişancılar devrede'

Muhaliflere yakın olmalarıyla tanınan bazı doktorlar, civardaki binaların çatılarından nişan alındığını öne sürdü. Dr. Dmitro Kaschin İnterfax haber ajansına yaptığı açıklamada, kimi kurbanların tek bir kurşunla yaşamlarını kaybettiğini söyledi.

Ukraynalı muhalifler, meydandaki kanlı çatışmaların, hükümetin bir provokasyonu olduğunu öne sürüyor. Muhalif lider Vitali Klitçko, kendi internet sayfasından, tüm bunların barışçıl protestoları sonlandırmak için yapıldığını yazdı.

Bağımsızlık Meydanı yakınlarındaki hükümet binası kapatılırken, meclisteki oturumlara da ara verildi. İçişleri Bakanlığı, vatandaşlara evlerini terk etmeme çağrısı yapıyor. Güvenlik güçlerinin müdahalesinden sonra çok sayıda kişinin ölmesi üzerine, Devlet Başkanı Yanukoviç'in partisinden Kiev Belediye Başkanı Volodimir Makeyenko'nun, partiden istifa ettiğini açıkladığına yer veriliyor.

AB Dışişleri Bakanları Brüksel'de

Almanya, Fransa ve Polonya Dışişleri Bakanları perşembe sabah saatlerinde Kiev'de görüşmeler yaptıktan sonra, Brüksel'deki AB Dışişleri Bakanları kriz zirvesine katıldı. Bakanlar burada Ukrayna'ya dair değerlendirmelerini aktaracak. Ayrıca zirvede siyasi krizin çözümü için görüşmeler yapılacak. Almanya Dışişleri Bakanı Frank Walter Steinmeier, Yanukoviç ve muhalif siyasetçilerle görüştüklerini ifade ederk, taraflar arasındaki siyasi görüşmelerin başlamasını sağlamaya çalıştıklarını kaydetti.

Yaptırımlar devre koyulacak

AB, Ukrayna'daki şiddetten sorumlu kişilere yaptırım kararı alınması konusunda uzlaştı. Zirvede, yaptırımlar üzerine de görüşülmesi planlanıyor. Ukrayna'da siyasetçilere yönelik, banka hesaplarının dondurulması ya da Avrupa'ya seyahat yasağı getirilmesi gibi yaptırımlar gündemde. ABD hâlihazırda 20 hükümet temsilcisinin vizelerini iptal ederek, ülkeye giriş yasağı getirdi.