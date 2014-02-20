Ukrayna'da ateşkes tansiyonu düşürmedi; 21 ölü, 67 polis rehin

Cumhurbaşkanı Viktor Yanukoviç ve başlıca muhalif liderler arasında varılan ateşkes anlaşmasına rağmen Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yönetim aleyhtarı güçlerle polis arasında yeniden çatışma çıktı. cnn ınternatıonal resmi kaynaklara dayandırdığı haberde bu sabah toplam ölü sayısnın 20 olduğu haberine yer verdi. BBC Tükçe ölü sayısını 21 olarak verirken, hurriyet.com.tr ise, çıkan çatışmalarda en az 17 kişinin hayatını kaybettiğini yazdı.

Kentte ateş sesleri duyuluyor ancak ateş açan tarafın hangisi olduğu henüz anlaşılamadı. Protestocular molotof kokteyli atarken polis göstericilere basınçlı su sıkıyor.

Dün gece varılan ateşkes anlaşmasına rağmen protestoların odağındaki Meydan'da gece boyunca binalar ateşe verilmeye devam edildi. Reuters haber ajansı, Ukrayna televizyonunun Bağımsızlık Meydanı yakınında, yerde üstleri battaniyeyle örtülü yatan iki cesedin görüntülerini yayınladığını bildiriyor.



Kiev'de bu hafta polis ve göstericiler arasında çıkan çatışmalarda ölenlerin sayısının 28'e çıktığı kaydediliyor. Bu arada, taraflarla kriz görüşmeleri yapmak üzere Fransa, Almanya ve Polonya Dışişleri Bakanları bugün Kiev'de. Üst düzey hükümet yetkilileri ve muhalefetle yapılacak görüşmeleri, Brüksel'de, Ukrayna'ya yönelik ambargoların ele alınacağı toplantı izleyecek.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre Yanukoviç, yazılı bir açıklamada, ölümlerin durması ve durumun istikrara kavuşturulması için "müzakerelerin" başlayacağını söylemişti. Alman Dişişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier, Fransa Dışişleri Bakanı Laurent Fabius ve Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, bu sabah saatlerinde Yanukoviç ve diğer hükümet yetkilileriyle görüşecek. Bakanlar daha sonra muhalefetle ayrı bir görüşme yapacak.

Diyalog çağrısı

Görüşmelerden önce Laurent Fabius taraflara diyalog çağırısında bulundu ve şiddetin kabul edilemez olduğunu söyledi.

Üç bakan daha sonra Brüksel'e giderek, AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton ve diğer dışişleri bakanlarıyla görüşecek.

Ukrayna muhalefeti uzun süredir AB Ve ABD'ye gösterilere karşı şiddet uygulayan hükümet yetkililerine ambargo uygulama baskısı yapıyordu. Ancak AB şu ana dek bu hamleden kaçınmıştı.

Bu arada ABD Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna hükümetindeki 20 isme seyahat yasağı koyduklarını açıkladı.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Yanukoviç de, Genelkurmay Başkanı Volodimir Zamana'yı görevden aldı ve yerine Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Yuriy İlyin'i getirdi.

Ülkedeki protestolar geçen Kasım'da Cumhurbaşkanı Yanukoviç'in AB'yle imzalanması planlanan işbirliği anlaşmasını askıya alıp, Rusya'yla daha yakın ilişkileri tercih etmesinden sonra başlamıştı.

Otel lobisinde cesetler

Kentte ateş sesleri duyuluyor ancak ateş açan tarafın hangisi olduğu henüz anlaşılamadı. Protestocular molotof kokteyli atarken polis göstericilere basınçlı su sıkıyor.

Dün gece varılan ateşkes anlaşmasına rağmen protestoların odağındaki Meydan'da gece boyunca binalar ateşe verilmeye devam edildi.

BBC'nin Kiev'deki muhabiri Kevin Bishop, kentteki yabancı medyanın üs olarak kullandığı Ukrayna Oteli'nin lobisinde beş ceset gördüğünü bildiriyor.

Bishop, bir kısım göstericinin otelin lobisini yaralıların tedavisi için revire çevirdiklerini, bir de rahibin geldiğini anlatıyor.

Bazıları silahlı olan göstericiler, otelde kalanlardan yara sarmak için çarşaflarını getirmelerini istiyorlar.

AB toplanacak

AB Dışişleri Bakanları çatışmaların yeniden alevlenmesi üzerine Cumhurbaşkanı Yanukoviç ile görüşme planlarını iptal ederek Kiev'den ayrılırken, Brüksel'den yapılan açıklamada, plan değişikliği güvenlik gerekçesine bağlandı.

AB Dışişleri Bakanları tam kadro olarak bugün AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton başkanlığında toplanacak.

Toplantıda Ukrayna'ya yaptırım uygulanması konusunun ele alınması bekleniyor. Ele alınması muhtemel yaptırımlar arasında iç çatışmalarda kullanılabilecek donanımın satışının yasaklanması da var.