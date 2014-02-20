Ukrayna’da iktidarla muhalefet ateşkes ilan etti

Ukrayna Cumhurbaşkanı Viktor Yanukoviç ile muhalefet liderleri arasında Kiev’de yapılan görüşmelerde tarafların ateşkes ilanında anlaştığı açıklandı.

Vatan partisi lideri Arseniy Yatsenyuk açıklamasına göre ateşkes ilan edilmesi sonrasında yarın taraflardan görüşmelere katılacak yeni heyetlerin belirlenmesi için ikinci tur görüşmelerin yapılacağını da söyledi. Ateşkes anlaşmasına varılmasında Rusya ile Almanya liderleri arasında yapılan telefon görüşmesinin etkili olduğu iddia ediliyor.



Genelkurmay başkanı değişti





Yanukoviç, donanmanın başındaki Yury Ilyin'i Volodimir Zamana'nın yerine atadı. Atama kararının gerekçesiyle ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Ukrayna'da son 24 saat içinde göstericilerle polis arasında yaşanan çatışmalarda en az 26 kişi yaşamını yitirdi, yüzlercesi de yaralandı.

Göstericiler cephanelik edindi

Bu arada Ukrayna Güvenlik Teşkilatı, ülkedeki "radikal grupların" son 24 saat içinde ülkede 1.500'den fazla silah ve 100 bin mermi ele geçirdiklerini açıkladı.

Ukrayna Güvenlik Teşkilatı Başkanı Aleksandr Yakimenko, ülkede yükselen şiddet olayları için "Bu yaşananlar, şiddetin yükselişinin ve ateşli silahların radikal gruplar tarafından kullanıldığını gösterdi. Ülkenin birçok yerinde kamu kurumları, askeri birimler ve mühimmat depoları ele geçirildi. Mahkeme binaları alevler içinde, saldırganlar özel mülklere zarar veriyor ve sivilleri öldürüyor" diye konuştu.

Yakimenko'ya göre son 24 saat içinde 1.500'den fazla ateşli silah ve 100 binden fazla mermi, "suçluların" eline geçti. Yaşananları "terörist bir eylem" olarak nitelendiren Yakimenko, güvenlik birimlerinin bu nedenle bir terörle mücadele operasyonu başlattığını duyurdu.