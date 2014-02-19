Kiev sokakları karıştı; 25 ölü

Ukrayna’da aylardır süren protestolar kısa bir aradan sonra yeniden alevlendi. Yanukoviç’in yetkilerini azaltacak anayasa değişikliği isteyen Maidan eylemcilerine güvenlik güçlerinin müdahalesi çok sert oldu.7'si polis 18 kişi öldü. Kiev’de çadırlar yakıldı, metro kapatıldı. Muhalefet Yanukoviç’le görüşüyor.

Ukrayna'da aylardır süren protesto gösterileri sönmeye yüz tutmuşken, dün yine alevlendi. Muhalifler, Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç’in yetkilerini azaltacak anayasa değişikliğinin mecliste görüşülmesini sağlamak için parlamento binasını içten ve dıştan kuşatma altına aldı. Erken saatlerde parlamentoya doğru yürüyüşe geçen göstericiler polis barikatlarına ulaştı. Aynı saatlerde parlamento kürsüsünü işgal eden muhalefet milletvekilleri, 2004 anayasasına geçilmesi için gereken değişikliklerin gündeme alınmasını istedi.

-Belediye binası işgal edildi: Parlamentoda işgal sürerken, meclis binasının çevresi ve bağlantı yollarında polisle göstericiler arasında çatışmalar başladı. Parlamento çevresinde şiddetlenen olaylar nedeniyle çok sayıda milletvekili ile meclis çalışanı parlamento binasında kapalı kaldı. Aynı saatlerde Avrupa Meydanı üzerindeki barikatlarda bulunan lastikler yakıldı. Barikatlardan askeri düzende, ellerinde sopalar bulunan binlerce insan çıkmaya başladı. Olaylar devam ederken yüzleri maskeli bir grup, iktidardaki Bölgeler Partisi’ne ait binaya molotof kokteyli ile saldırdı. Binanın birinci katında yangın çıkarken, görevliler binadan çıkmaya zorlandı. Göstericiler geçtiğimiz günlerde boşalttıkları Kiev Belediye Binası’nı işgal etti. Sokaklarda polisin barikat için yerleştirdiği çok sayıda resmi araç ateşe verildi, en az altı emniyet görevlisi rehin alındı. Kiev’e çıkan yollar ve şehir metrosu kapatıldı.

-Ateş çemberiyle savunma: Bütün kamu binaları boşaltılmazsa sert müdahalede bulunulacağı uyarısı yapıldı. Polis akşam göstericilerin kamp kurduğu Maidan’a müdahale etti. Protestoculara karşı tazyikli su ve gözyaşartıcı bomba kullanılırken göstericiler ellerinde ne varsa yakarak oluşturdukları ateş çemberiyle polisin müdahalesini engellemeye çalıştı. Çıkan çatışmalarda 7'si polis 18 kişi yaşamını kaybetti. 39 polisin silahla yaralandığı, 100 kadar polisin de başka şeylerle yara aldığı iddia edildi.