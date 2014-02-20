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Dünya
Deutsche Welle

Ukrayna için AB devrede

Almanya Dışişleri Bakanı Steinmeier temaslarda bulunmak üzere iki AB'li mevkidaşıyla birlikte Ukrayna'ya gitti. Brüksel'de toplanan AB dışişleri bakanlarının gündeminde ise Ukraynalı yetkililere yaptırımlar var.

20 Şubat 2014 11:54


Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier'e AB üyesi iki ülkenin dışişleri bakanı daha eşlik ediyor. Fransa Dışişleri Bakanı Laurent Fabius ve Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, Alman mevkidaşları Steinmeier ile birlikte Ukrayna'daki soruna bir siyasi çözüm bulmak için görüşmelerde bulunacaklar.

'Avrupa'nın ortak tavrında güçlü mesaj'

Steinmeier taraflara şiddete son verme çağrısında bulundu. "Tarafların bir siyasi çözümün aranacağı görüşme masasına yeniden oturmasına yardımcı olmak istiyoruz" diyen Steinmeier, "Üçlü ziyaretimiz, Avrupa'nın ortak tavrında güçlü bir mesaj olarak algılanmalıdır" ifadesini kullandı.

Hükümet ve muhalefet temsilcilerinin vardığı ateşkese uyulduğu bildirildi. Ukrayna Güvenlik Teşkilatı (SBU) dün milyonlarca insanın hayatının tehlikede olduğu gerekçesiyle ülke genelinde terörle mücadele harekâtı başlatıldığını duyurmuştu.

AB Dışişleri bakanlarının muhalefet temsilcilerinin yanı sıra Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç ile de biraraya geleceği açıklandı.

AB'den Ukraynalı yetkililere yaptırım geliyor

Bugün Brüksel'de biraraya gelecek AB üyesi ülkelerin dışişleri bakanları Ukrayna'ya yaptırım konusunu ele alacaklar. Dün Paris’te bir araya gelen Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande’ın gündeminde de Ukrayna vardı. Liderler, Ukrayna'daki şiddetin sorumlularına yaptırım uygulanması konusunda uzlaşma sağladı.

Öte yandan Alman hükümetinin Rusya ile ilişkiler koordinatörü Gernot Erler, "Ukrayna'da siyasi çözüm için seçeneklerin tükenmediğini" söyledi. "Passauer Neue Presse" gazetesine konuşan Erler, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın (AGİT) arabuluculuk girişimine sıcak baktığını, AB tarafından gündeme getirilen yaptırımları da "etkili bir baskı aracı" olarak gördüğünü söyledi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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