Ukraynalı muhalifler Başkanlık Sarayı'nı ele geçirdi!

Günlerdir süren protestolarla çalkalanan Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki Başkanlık Sarayı'nın kapısına kilit vuruldu. Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç’in konutu olan saray, muhaliflerin kontrolüne geçti. Muhalif liderlerden Vitaliy Kliçko da Yanukoviç’in başkent Kiev’den ayrıldığını söyledi ancak nerede olduğu yönünde bir açıklama yapmadı.

Ukrayna’da Protestocuların muhafız birliği Kendini Savunma Komiteleri Uluslararası Sözcüsü Ostap Kyrvdyk, kilit vurulmuş Başkanlık Sarayı'nın kapısının önünde basın mensuplarına yaptığı açıklamada dün akşam 23.00 sularında muhalefet temsilcilerinin saraya geldiğini ve bu sırada sarayı korumakla görevli güvenlik personelinin dışarı çıktığını ve binayı barışçıl bir şekilde teslim ettiklerini anlattı. Sözcü, "Yanukoviç buraya devlet başkanı olarak dönemeyecek" dedi.

İçeride birkaç yüz kişinin olduğunu söyleyen muhalefet sözcüsü, şimdilik içeri basın mensupları da dahil kimsenin alınmadığını belirtti.

Öte yandan, bazı muhalif internet sitelerine göre Yanukoviç bazı danışmanlarıyla birlikte Kharkiv'e hareket etti. Bir diğer iddia da Yanukoviç'i taşıyan uçağın Birleşik Arap Emirlikleri'ne indiği şeklinde. Muhalif liderlerden Vitaliy Kliçko da Yanukoviç’in başkent Kiev’den ayrıldığını söyledi ancak nerede olduğu yönünde bir açıklama yapmadı.

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