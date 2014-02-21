Ukrayna'da 'anlaşma için adım atıldı'

Ukrayna Cumhurbaşkanı Viktor Yanukoviç’in makamından yapılan açıklamada dün gece muhalefet liderlerinin yanı sıra AB ve Rusya Federasyonu temsilcileriyle yapılan görüşmelerden sonra "bir anlaşmaya varıldığı" bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı açıklamasında başka bir ayrıntıya yer verilmedi; sadece öğle saatlerinde tarafların anlaşmayı imzalayacakları kaydedildi.

Bununla birlikte Fransa Dışişleri Bakanı Laurent Fabius, temkinli olunmasını tavsiye ederek, anlaşmanın kesin olmadığını bildirdi. Ukrayna muhalefeti de Yanukoviç'in açıklamasını henüz doğrulamadı.

BBC muhabiri, Yanukoviç'in erken seçime gitmesi ve anayasada değişiklikler yapması için baskı altında olduğunu belirtiyor. Ukrayna Parlamentosu dün gece geç saatlerde yaptığı toplantıda terörle mücadele operasyonunun durdurulması ve güvenlik birimlerinin üslerine geri dönmesi kararını almıştı.

Genel Kurmay Başkan Yardımcısı Korgeneral Yuri Dumanski, ordunun bir sivil anlaşmazlığın içine çekilmesini kınadığını ve görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Bu sabah Kiev'de durumun değişmediği, protestocularla polis güçleri arasındaki gergin havanın devam ettiği bildiriliyor. Dün Kiev'deki çatışmalarda en az 21 protestocu öldü. Yetkililer bir polis memurunun da öldüğünü ve 67 polisin göstericiler tarafından rehin alındığını söyledi.

AB Ukrayna'ya tavrını sertleştirdi

Avrupa Birliği dışişleri bakanları "şiddet ve aşırı kuvvet kullanımından sorumlu tuttuğu" Ukraynalı yetkililere yaptırım kararı aldı. AB bakanları "hiç bir koşul şu anda tanık olduğumuz baskıları mazur gösteremez" dedi.

İsveç Dışişleri Bakanı Carl Bildt "acilen bu kişilerin mal varlığının dondurulacağını ve vize yasağı getirileceğini" bildirdi. AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton iki taraf arasında görüşmeleri başlatmada "ilk sorumluluğun" Cumhurbaşkanı Viktor Yanukoviç'e ait olduğunu söyledi.

Brüksel'de AB dışişleri bakanları olağanüstü toplantısı sonrasında konuşan Ashton bakanların son şiddet onları karşısında "hoşnutsuzluklarını" ifade ettiğini ve "iç baskıda kullanılacak ekipman için ihracat lisanslarını askıya almada" anlaştıklarını söyledi. Tedbirlerin uygulanmasının "Ukrayna'daki gelişmeler ışığında ileri alınacak" olduğunu da ekledi.

ABD Ukrayna yönetiminde 20 kişi hakkında vize yasağı kararı aldı. Ancak bu kişilerin isimleri açıklanmadı.

Keskin nişancı iddiası

BBC’ye konuşan görgü tanıklarına göre, Kiev’deki dünkü çatışmalar sırasında bazı kurbanlar tek atışla hayatlarını kaybetti. Bu gelişme çatışmalarda keskin nişancıların da görev almış olabileceğine işaret ediyor.

Yerel televizyon kanalları, meydanda yatan cesetlerin görüntülerini yayınladı.

Başkent Kiev’deki diğer bazı kamu binalarının da, protestocuların işgal girişiminde bulunabilecekleri kaygısıyla boşaltıldığı haber verildi.

Vali: Protestocular yok edilmeli

Kharkiv bölge valisi, Bağımsızlık Meydanı'nda barış yanlısı hiç bir gösterici kalmadığını iddia ederek protestocuların "yok edilmesi" gerektiğini söyledi.

Kiev'deki yetkililer, halkı gerekmedikçe sokağa çıkmamaları yolunda uyardı.

Krizin diplomasi cephesinde de dün hareketli saatler yaşandı. Dün sabah saatlerinde Kiev’de bulunan Avrupalı dışişleri bakanları heyetinin Yanukoviç’le görüşmeden kentten ayrıldıkları bildirilmişti.

Ancak daha sonra, Fransa, Polonya ve Almanya dışişleri bakanlarının Cumhurbaşkanı Viktor Yanukoviç’le görüştükleri açıklandı.

Avrupa Birliği yetkililerinin Ukrayna krizine ilişkin Brüksel'deki görüşmeleri ise Kiev'e gönderilen Fransız, Alman ve Polonyalı bakanlar olmaksızın yapıldı.

Kiev’de bulunan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Grigoriy Karasin ise Avrupa Birliği yetkililerinin Ukrayna’dan talepte bulunmalarının uygun olmayacağı uyarısında bulundu.