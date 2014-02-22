Ukrayna'da Yanukoviç istifa edecek mi?

Ukrayna parlamentosunda Devlet Başkanı Temsilcisi görevini yürüten Yuriy Miroyniçenko, Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç’in görevinden istifa etme kararı aldığını duyurdu. Ancak AFP ajansı, Yanukoviç'in sözcülerinin birine dayandırarak verdiği haberde Yanukoviç’in istifasının söz konusu olmadığını belirtti.

Yanukoviç’in bu kararı ülkeyi daha fazla bölgeme gerekçesiyle aldığını ve yakın zamanda yazılı açıklama biçiminde halka ve parlamentoya duyurulacağını belirtti.

AFP ajansı, Mikola Katerniçuk isimli milletvekiline dayandırdığı haberinde Yanukoviç'in muhaledet liderlerinden Arseniy Yatsenyuk ile görüştüğünü ve istifa sözü verdiğini söyledi. Katerniçuk, "Yanukoviç bunu yazılı olarak sunacağına da söz verdi ve biz de bunu yapmasını bekliyoruz" diye konuştu.

'İstifa söz konusu değil'

Ancak yine AFP ajansı, Yanukoviç'in sözcülerinin birine dayandırarak verdiği haberde Cumhurbaşkanı'nın Harkov'da kendisini destekleyenlerle bir araya gelmeyi planladığını ve istifasının söz konusu olmadığını söyledi.

Yanukoviç kasım ayında AB ile imzalanması planlanan işbirliği anlaşmasını askıya alıp, yüzünü Rusya'ya dönmüştü. Bu olayla birlikte Ukraynalılar sokaklara inmiş ve Yanukoviç'in istifasını dillendirmeye başlamıştı. Devlet Başkanı tam üç aydır bu çağrılara karşı koyuyordu.

Yanukoviç'in nerede olduğu ise bilinmiyor. Günün ilk saatlerinde Devlet Başkanı'nın ülkeden kaçtığı iddia edilse de ilerleyen saatlerde Yanukoviç'in Harkov'a gittiği iddiası daha ağır basmaya başladı. Devlet Başkanı'nın Harkov'da kendisine destek vermek için toplanan kalabalığa hitap edeceği konuşuluyor.

Kiev'de ise başkanlık sarayı muhalifler tarafından devralınmış durumda. Sarayın kapısına kilit vuran muhalifler, "Yanukoviç buraya devlet başkanı olarak dönemeyecek" dedi.

