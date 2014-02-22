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Dünya

Ukrayna'da eski Başbakan Timoşenko serbest bırakıldı

Ukrayna'da meclisin Timoşenko’nun hapse atılmasına gerekçe olan yasayı değiştirmesinin ardından Timoşenko serbest bırakıdı

22 Şubat 2014 17:04

Ukrayna Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç’in yıllardır tutuklu olan Eski Başbakan Timoşenko’nun serbest bırakılacağını duyurmasının ardından Timoşenko kısa bir sure once serbest bırakıldı.

Timoşenko’nun serbest bırakılması haberi, meclis oylamasının ardından geldi. Eski Başbakan’ın “acilen” serbest bırakılması kararı, meclis genel kurulunda yapılan oylamada kabul edilmişti. “Timoşenko’ya Özgürlük” başlıklı kararnamenin kabulü için 322 milletvekili “evet” oyu vermişti. Dün ise meclis Timoşenko’nun hapse atılmasına gerekçe olan yasayı değiştirmişti.

Timoşenko, 2011 yılında Rusya ile doğalgaz anlaşmasının imzalanmasıyla ilgili olarak haksız kazanç elde etmekten dolayı yedi yıl hapis cezasına mahkum edilmişti. Meclis onayı olmasaydı dört yıl daha hapis yatacaktı.

Ukrayna'da Başbakanlık Sarayı bugün göstericiler tarafından ele geçirilmişti.
 

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